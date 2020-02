EL SECTOR RURAL REPRESENTA LA CUARTA ACTIVIDAD EXPORTADORA DE CHUBUT

Con gran concurrencia se realizó este fin de semana la 82º Exposición Ganadera y 40º Feria del Carnero a Campo organizada por la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia. en la oportunidad el ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio del Chubut, Leandro Cavaco, reivindicó la postura del Gobierno provincial respecto a la defensa de la propiedad privada y reconoció avances en la materia. “Este sector no ha escapado a las dificultades que atravesamos todos los chubutenses en el marco de un contexto económico nacional complejo”, manifestó.

En ese sentido afirmó que, a pesar de situación económica y financiera de Chubut, se han realizado esfuerzos para acompañar el esfuerzo de los productores. “Desde el Ministerio fomentamos políticas que tienen la misma dirección para que podamos estar cada día mejor y se aliente la inversión, el empleo y el fortalecimiento del sector”.

Cavaco destacó que Chubut y su sector rural representan gran parte de la economía regional, siendo además la cuarta en materia de exportaciones después de los Hidrocarburos, la pesca y el aluminio.

“Casi todas las exportaciones salen de nuestro puerto por lo que, en materia de retenciones aplicadas sobre el producto, alcanzan solo a la exportación de lana sucia que no llega al total importado”, dijo Cavaco quien recordó haber relanzado la Dirección de Comercio Exterior y la futura Agencia de Desarrollo, Inversión y Promoción de las Exportaciones ya aprobada por ley.

Programas vigentes

El Ministro informó los numerosos programas aplicados sobre el campo y la ganadería resaltando la continuidad del “Chubut Regenera” y el proyecto para que los productores paguen zona desfavorable bajo el concepto de crédito de libre disponibilidad en la AFIP.

Luego de trasmitir el saludo del Gobernador de la Provincia, enumeró la gestión del Documento Único de Tránsito que estará vigente en las próximas semanas y la concreción de la Encuesta Nacional Pecuaria con un alto porcentaje de respuesta. “En el marco del Plan Sanitario Provincial para el sector ganadero se han destinado fondos para diferentes actividades que hacen que Chubut se vea favorecido por un status sanitario que le da calidad a los productos que sostiene”.

La totalidad de lo invertido en 2019 alcanza los 6.105.800 pesos con fondos provinciales. “No quedan comunidades del interior en donde no hayamos brindado capacitaciones al sector lanero”, referenció Cavaco.

“Nos preocupa -agregó- la problemática de las tierras tomadas. Siempre la posición de éste Gobierno es la de respetar la independencia de poderes, pero defenderemos la propiedad privada. Nada se pudo haber logrado sin el diálogo permanente con los referentes del sector con una mirada de trabajo en conjunto”.

De la ceremonia participaron el Embajador de Australia en Argentina, Brett Hackett; los presidentes de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, Osvaldo Luján; de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes; de la Sociedad Rural Argentina Daniel Pelegrina; el viceintendente de la ciudad, Othar Macharashvili; el intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi; el diputado nacional Gustavo Menna; la diputada provincial María Andrea Aguilera; el presidente del directorio del Banco Chubut Julio Ramírez; el gerente general de Petrominera, José Luis Esperón; funcionarios provinciales y municipales; concejales de la ciudad e invitados especiales.

Abigeato y usurpaciones

A su turno, Osvaldo Luján destacó la participación de veintidós cabañas en la Exposición y el alto nivel de los animales presentados por las mismas. “Los campos despoblados son un desafío a resolver ya que los mismos a la vez de no poder producir, va en desmedro de aquel que está produciendo. Ese es un problema central que escapa a nuestro poder de solución”.

“Apelamos -dijo Luján- a que el gobierno nacional y provincial trabajen en conjunto en medidas que posibiliten la reactivación de éstos establecimientos”. Consideró que el robo de hacienda es “un problema a solucionar” y resaltó en éste aspecto la tarea de la Sección Abigeato de la Policía de la Provincia. “El productor acá no es el único perjudicado” dijo planteando el efecto negativo que esto representa en las arcas provinciales.

“Las usurpaciones –expuso el presidente ruralista- siguen ocurriendo. El que piense que éste es un programa de los grandes estancieros se equivoca; tampoco de los extranjeros ni es exclusivo de quienes tienen campo. Este problema nos afecta a todos y significa que no hay convivencia y no hay paz”, resumió.

Apoyo municipal

Este domingo, el viceintendente Othar Macharashvili participó del acto de inauguración de la 82° Exposición Ganadera y Afines y la 40° Feria del Carnero a Campo, que se desarrolló en instalaciones de la Sociedad Rural.

En este marco, el Ejecutivo municipal realizó la entrega de una placa y puso a disposición de la comunidad stands de las Secretarías de Cultura, Salud y el Ente Comodoro Turismo a fin de promocionar las distintas propuestas que se brindan desde la Municipalidad.

Por su parte, el stand de la Secretaría de Salud contó con personal de la misma para la realización de controles a quienes recorrían la exposición, mientras que el área de Cultura se acercó al lugar con el Bibliomóvil y distintos juegos y talleres para el disfrute de las familias comodorenses. Por último, el Ente Comodoro Turismo brindó información sobre la actividad turística en la ciudad.