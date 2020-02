ASEGURAN QUE LA PROVINCIA ES LA DE “MAYOR COMPLICACIÓN” DEL PAÍS

Ante las versiones que circularon durante los últimos días sobre el peligro real que existe de que las clases en Chubut no comiencen en las fechas establecidas, algo que fue requerido específicamente por las autoridades del Gobierno Nacional, desde Casa Rosada volvieron a manifestar preocupación por lo que ocurre en el distrito que administra Mariano Arcioni.

En la primera negociación que hubo por la reapertura de la Paritaria Nacional Docente, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, estuvo reunido con representantes de todas las provincias y referentes de las principales asociaciones sindicales que nuclean a los docentes.

En dicha oportunidad, el funcionario expresó por lo que está ocurriendo actualmente en la provincia patagónica, al mismo tiempo que distintos gremios exigieron que se regularice la situación educativa en Chubut. De hecho, el secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, manifestó que el comienzo de clases todavía no puede ser confirmado en dicho distrito, teniendo en cuenta la preocupante situación que están atravesando los docentes provinciales.

Si bien también hay complicaciones en otros distritos, resulta que Chubut fue la que despertó un mayor nivel de incertidumbre para los gremios y también para las autoridades del Poder Ejecutivo nacional. De hecho, las asociaciones sindicales le indicaron al titular del Ministerio de Educación de la Nación que en la provincia patagónica es donde existe “la mayor complicación”.

Para brindar más detalles, le explicaron a Trotta que en la administración provincial hay un déficit mensual que ronda los 1.800 millones de pesos, según los propios números del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia, que es encabezado por Oscar Antonena.

Sumado a esta situación las autoridades no visualizan un aumento salarial para los educadores, sin embargo, sí esperan tratar estos puntos básicos en las próximas reuniones por la Paritaria Nacional Docente: Iniciar clases, aumentar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), y restituir el 6% de inversión educativa que estipula la Ley de Educación.

Para lograr los objetivos el ministro Trotta trabajará para lograr los compromisos, aunque desde Provincia no son tan optimistas, ya que afirmaron que la restitución del 6% de inversión educativa “no se hace de un día para el otro”. En cuanto a que el Ciclo Lectivo 2020 arranque en tiempo y forma en los establecimientos educativos chubutenses, del Poder Ejecutivo provincial fueron contundentes y afirmaron: “No se puede garantizar”.