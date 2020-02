LA SENADORA POR CHUBUT CONFÍA QUE SERÁ APROBADA POR UNANIMIDAD

La ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados forma parte del paquete de medidas urgentes que propone el Gobierno Nacional, como alternativa para cambiar el rumbo de la economía y el desarrollo social.

“La situación económica de nuestro país es delicada. Estamos obligados a hacernos cargo de una deuda que no tuvo como objetivo desarrollar las capacidades productivas de nuestro país, sino que se destinó a la especulación financiera. Argentina no generó de ninguna manera la capacidad que haría posible enfrentar los vencimientos altísimos que tendremos en 2021, 2022 y 2023. No es posible volver a crecer, generar empleo, levantar las persianas de las empresas que cerraron durante estos años y enfrentar los compromisos de pago sin una renegociación urgente con los acreedores”, afirma la senadora Nancy González.

En ese sentido advierte que, la media sanción de esta ley, que contó con el apoyo de la oposición, es un reconocimiento de lo prioritario que resulta este tema, al señalar que “el proyecto que trataremos en el Senado la semana próxima se inscribe dentro del marco de la ley de administración financiera y busca dar garantías sobre un proceso de reestructuración que tiene que ser beneficioso para el conjunto de la sociedad”, manifestó la Senadora y agregó, “que el poder legislativo brinde su apoyo al ejecutivo es fundamental para que los acreedores sepan que hay un país entero que entiende que el proceso de endeudamiento de los últimos años fue en detrimento de los derechos de las mayorías.”

“Necesitamos ejercitar la memoria y que nunca más en la Argentina tengamos que pasar por una crisis de deuda, que nos somete a la voluntad de los acreedores externos, que nos quita soberanía económica. Necesitamos que se sepa con claridad cómo es que llegamos hasta acá, que se conozca la responsabilidad de quienes avalaron este proceso de endeudamiento insostenible. Eso nos permitirá sentar las bases firmes que harán que no vuelva a ocurrir. La discusión sobre la deuda no debe ser de unos pocos. La deuda externa afecta a todos y a todas las argentinas. Es nuestro deber como representantes del pueblo acercar los debates y defender los intereses de nuestro pueblo y nuestra nación”, concluyó la Srandora Nacional Nancy González.