EN SIMULTÁNEO CON LA MANIFESTACIÓN, UNA FAMILIA VOLCÓ CAMINO A EL DORADILLO

Pocas horas antes del vendaval que sacudió la región y provocó significativos destrozos, un grupo de operadores turísticos nucleados en la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Península Valdés se manifestó, como habían anticipado días atrás, en las inmediaciones del muelle Comandante Luis Piedra Buena.

El motivo evoca un reclamo histórico respecto de la intransitabilidad de los caminos que conducen a los diferentes destinos turísticos, y como si ello fuera poco, en momentos en que los operadores llevaban a cabo la encendida protesta, una familia protagonizó un vuelco mientras se dirigía al Área Natural Protegida El Doradillo; una situación frecuente si se tiene en cuenta que la mayoría de los caminos de ripio suele queda anegada ante eventos climáticos como precipitaciones o tormentas, dejando vehículos de menor a mayor porte encastrados en el barro.

La movilización se realizó con operadores de a pie y choferes manejando camionetas y charter utilizados para los servicios; se desplazaron por las calles céntricas y realizaron paradas en el Palacio Municipal, la Secretaría de Turismo y el Playón Multipropósitos, donde finalmente concluyó la protesta.

“El abandono es tal que parece que esos pocos trabajos que se hacen no se vieran”, indicó uno de los operadores.

Un vuelco y cuatro heridos

Mientras los prestadores turísticos comenzaban la movilización, un vehículo Fiat Duna que transitaba por la zona de Playa Canteras protagonizó un fuerte vuelco, que culminó con sus cuatro ocupantes heridos. El hecho tuvo lugar sobre la Ruta 42; intervino en el sitio del accidente una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios y la Policía.

El auto sufrió importantes daños y el siniestro, que por fortuna no terminó en una tragedia, se constituyó, como una postal más del calamitoso estado en el que se encuentran los caminos de Península Valdés, algunos de ellos intransitables.

“Es un desastre”

En representación de la Asociación, encabezaron la protesta Leticia Benítez, titular de la entidad, y Saúl Cruz, quien hizo extensiva la categoría de “intransitables” a “los caminos de Península, el camino a El Doradillo, los caminos de Punta Loma” y reconoció que “en Península ya tenemos muchos problemas, demasiados”.

Al mismo tiempo, advirtió que “vemos una máquina trabajando, pero no alcanza, y a su vez no es solamente pasar la máquina; necesitamos extraer material para regar, no hay un buen trabajo en los caminos de Península Valdés, hace poco el señor (titular de Vialidad Provincial, Nicolás) Cittadini se dignó a mandarnos un audio en el cual reconoce el estado de los caminos, pero se lo estamos pidiendo hace años y ahora se dio cuenta de recorrer la Península”, sumando a ello que “el Gobernador dijo en su momento que el Patrimonio de la Humanidad iba a solucionar todos esos problemas; sin embargo, estamos cada vez peor, es un desastre”.

Abandono

Por otra parte, Benítez remarcó los significativos ingresos económicos que la Península le genera al Estado Provincial, explicando que “es el Área Natural Protegida que más ingresos genera dentro de la provincia” y lamentando “que esté en el abandono en el que se encuentra desde hace años”.

También, reconoció que “se mejoraron las unidades operativas de Punta Pirámides e Isla de los Pájaros”, aunque recalcó que “el abandono es tal que parece que esos pocos trabajos que se hacen no se vieran; entonces, lo que pedimos es que realmente se tome de una buena vez el turismo como una política de Estado y que se organice un trabajo para mantener los caminos, manteniendo las unidades operativas como corresponde”.

“Es negligencia”

La titular de la asociación que nuclea a los operadores turísticos de Puerto Madryn y parte del Valle planteó que “no podemos llevar un pasajero con movilidad reducida y que se le rompa una rueda porque se queda encajada en las pasarelas que tiene, o bien que se caiga en la moto en la que iba y se quede sin poder seguir sus vacaciones porque no tiene con que reemplazarlo acá”, al tiempo que señaló que “esto es negligencia del Estado provincial”.

Paradoja chubutense

A su vez, Benítez sostuvo que los ingresos generados a través de Península Valdés, que registró más de 100 mil visitantes el año pasado, son distribuidos hacia “una caja que es para mantenimiento, pero que tiene muchos empleados, muchos costos fijos, y además una parte va para el mantenimiento de las otras Áreas Protegidas de la provincia”, calificando esto último como “paradójico, ya que siendo que Península le da plata a las otras Áreas Protegidas, no tiene dinero para su propio mantenimiento”.