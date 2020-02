El sindicato de Petroleros Privados de Río Negro resolvió una medida de fuerza de 24 horas en cuatro yacimientos. Según informó el gremio se debe a un incumplimiento con Petróleos Sudamericanos que es la operadora de las áreas en cuestión. El conflicto surge principalmente por el “incumplimiento” de un acta compromiso que se firmó con una empresa de servicios de Catriel. Se trata de Brava Ingeniería, una firma que ganó una licitación en noviembre del año pasado para el servicio de operación en Medanito. Según el gremio, la empresa no cumplió con un compromiso para tomar empleados que están “parados” desde noviembre.

El titular del gremio, Guillermo Pereyra, aseguró que están cobrando el 40 por ciento del sueldo: “Nos encontramos con problemas con la empresa Brava Ingeniería, ya que ellos no incorporaron a 12 trabajadores que tenían que absorber de la empresa Lihuen. Lo que denuncian los trabajadores y nosotros corroboramos es que no se respetan las condiciones laborales ni salariales, ya que aquellos que sí fueron incorporados cobran un 40 por ciento menos que en la empresa anterior”, detalló el secretario general de Petroleros Privados.