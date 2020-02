INAUGURÓ EN GAIMAN UN TALLER PROPIO

Este lunes, el Ministerio de Salud de Chubut inauguró un Taller que fabricará Prótesis y Ortesis para pacientes de la provincia, y tendrá como lugar de funcionamiento el Hospital de Gaiman.

Del acto de inauguración, participaron el subsecretario de Programas de Salud, Fernando Bosch Estrada, el director Provincial de Atención Integral de la Discapacidad, Marcelo Ortega junto a la Directora de Políticas y Regulación de Servicios de la Agencia Nacional de Discapacidad, Susana Underwood, y la coordinadora de la Red Federal de Rehabilitación, Susana Sequeira.

Además estuvieron presentes el intendente de Gaiman, Darío James, representantes del Municipio de Trelew y del Consejo Municipal de Discapacidad de Gaiman, así como referentes y directores de las Áreas Programáticas y Externas de salud, integrantes de los Servicios de Rehabilitación y de los diversos Programas como Incluir Salud, entre otros presentes.

Encabezando el acto, el subsecretario de Programas de Salud, Fernando Bosch Estrada, transmitió los saludos del ministro Puratich, con quien aseguró que “las referentes de Nación mantuvieron una reunión momentos previos a la inauguración” y a su vez, valoró que “para nosotros es un orgullo la función que va a tener este Taller, ya que es una de las cuestiones que priorizamos y de la cual nos empoderamos, en el marco de la Red Federal de Rehabilitación, que tiene como finalidad brindar una atención de calidad y eficaz”.

Finalmente, el funcionario provincial agradeció “también a Nación, por su aporte en el equipamiento del Taller”, resaltando que “todo el trabajo es siempre con la idea de dar la mejor respuesta a cada uno de los usuarios del Sistema Público de Salud”.

Proyecto que se hizo realidad

Por su parte, el director Provincial de Atención Integral de la Discapacidad, Marcelo Ortega, explicó que “el sencillo acto es para poner en funciones al Taller de Ortesis y Prótesis, que tendrá al frente a nuestro compañero Branko Marinov”, destacando que “es un proyecto que se ha hecho realidad en función también del acompañamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad”. Asimismo, agradeció al Ministro Puratich por el compromiso de hacerlo realidad, al igual que a Fernando Bosch Estrada.

También agradeció a todos los presentes, y resaltó en especial “el compromiso de los directivos del Hospital de Gaiman por ceder el lugar en donde funciona el Taller, y que consideramos un punto estratégico por la equidistancia que tenemos en la zona del Valle”.

Fabricación y Reparación

Consultado al respecto de la inauguración del Taller, el profesional a cargo e impulsor inicial del proyecto, el Kinesiólogo y Técnico Ortesista y Protesista, Branko Marinov, destacó que “el Taller que arranca se da en el marco de la Red Federal de Rehabilitación y es resultado de un convenio entre la dirección provincial de Discapacidad y la Agencia Nacional de Discapacidad. El objetivo es poder montar un Taller provincial que básicamente se va a dedicar, junto con los equipos de Rehabilitación de los Hospitales públicos de la Provincia a fabricar y elaborar los elementos Ortopédicos y de Prótesis que requieran los pacientes del Servicio”.

Además, Marinov subrayó que “se va a reutilizar material, ya que la idea es hacer un banco con prótesis que la gente no use más y pueda donar para que sean reutilizados y pueda así darle uso otro paciente”.

Finalmente, la directora de Políticas y Regulación de Servicios de la Agencia Nacional de Discapacidad, Susana Underwood, puso de manifiesto el acompañamiento de Nación, y destacó que “para nosotros es importante generar las políticas de salud en el terreno, no solo desde un escritorio, y preguntarle a los equipos de salud y a todos los actores que son en definitiva los que conocen la realidad de la rovincia”.

Asimismo, la referente de Nación, invitó a la gente a que “en aquellos casos que tuviera prótesis que ya no utilice por diversas razones, puedan acercarlas a los Hospitales quienes harán llegar al Taller, para reciclar y utilizar el material, ya que si bien la prótesis es individual para cada paciente, los elementos que se pueden rescatar de ellas, sirven para confeccionar otras prótesis, que les sirvan a otros pacientes”.

Para concluir, Underwood, destacó que “la idea es llegar a todos los usuarios, y principalmente a los que viven en la ruralidad”.