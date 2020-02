SI EL GOBIERNO NO PAGA, EL CICLO LECTIVO NO ARRANCARÁ EN LA FECHA PREVISTA

Ya entrados en febrero, la urgencia por resolver los conflictos entre el Gobierno de Chubut y los gremios que nuclean a los docentes provinciales crece cada vez más. Esto sucede porque las asociaciones sindicales exigieron la cancelación de todas las deudas de 2019 para que se garantice el inicio de clases en tiempo y forma.

Con dos incrementos paritarios que todavía no han sido reconocidos por parte del Pode Ejecutivo, los docentes le dieron plazo al gobernador Mariano Arcioni hasta el 18 de febrero para que salde las deudas. En caso de que esto no ocurra, los gremios ya anunciaron que el Ciclo Lectivo 2020 no arrancará en la fecha prevista, algo que produce malestar en Buenos Aires, ya que el Gobierno Nacional tiene como uno de sus objetivos principales que las clases se desarrollen de manera normal en todo el territorio argentino.

En este contexto, vale recordar que a comienzos de esta semana el ministro de Educación de la Provincia, Andrés Meiszner, anunció que se hizo un relevamiento minucioso en el que el Poder Ejecutivo detectó que hay unas 15.000 horas cátedras que estaban mal asignadas y que fueron dadas de baja. Esto representó cierto alivio para las arcas provinciales, teniendo en cuenta que el descuento en cuestión significó un ahorro de unos 80 millones de pesos, dinero que ya fue destinado para pagar los aumentos adeudados al personal auxiliar de la educación.

Al hacer referencia específica al análisis sobre las nóminas de personal, Meiszner explicó que se detectaron “casi 15.000 hora cátedra que no estaban frente al aula, que se asignaban de manera arbitraria, que no se trabajaban”. Asimismo, tras dar de baja éstas, el dinero fue reasignado para “pagar masa salarial”. En tanto que, según el ministro de Educación de Chubut, en algunos casos se exigirá la devolución del dinero por las horas cátedra que fueron depositadas pero que no fueron trabajadas.

Otro de los grandes recortes realizados por parte de la cartera en cuestión refiere a las adscripciones y comisiones de servicios que se dieron de baja el pasado 31 de diciembre y no se renovarán. “Esto nos significa una reasignación de casi 260 millones de pesos por año”, indicó Meiszner.

Negociaciones a futuro

Al hacer referencia a las negociaciones salariales, que se realizarán a través de la Paritaria Nacional Docente, el ministro provincial explicó que en la primera reunión que se realizó para discutir este tema con los gremios y las autoridades nacionales se brindaron detalles de la situación que está atravesando Chubut.

En dicha oportunidad, se adelantó que los docentes provinciales cuentan con “un sueldo sueldo de 24.405 pesos. Nos resta incorporar el IPC (Índice de Precios al Consumidor) que corresponde al último trimestre del 2019 que hay que incorporar al Básico, previo al inicio del ciclo lectivo”.

La semana que viene está previsto que se conformen las comisiones donde cada una de las provincias va a integrar las mismas y entre ellas también está la solicitud de parte de las provincias de volver a 6% del Producto Bruto Interno (PBI) respecto de la coparticipación en Educación y que en la actualidad es del 4.8%.

Plazo hasta el 18 de febrero

Por su parte, Gerardo Carranza, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Chubut (SITRAED), mantuvo una entrevista con El Diario en la que confirmó que el Gobierno Provincial tiene plazo hasta el próximo 18 de febrero para cancelar las deudas por incrementos paritarios con los docentes.

El lunes se realizó una reunión con el ministro Meiszner para dialogar sobre esta problemática. Al respecto el referente gremial en cuestión sostuvo que en dicha oportunidad “se conversó sobre la proximidad del inicio del Ciclo Lectivo y las cuestiones colectivas. No fue una negociación paritaria, pero sí pudimos abordar el estado de situación”.

Si bien afirmó que “la predisposición de los sindicatos y de los docentes está para iniciar el Ciclo Lectivo con normalidad”, resaltó que esto “queda supeditado al cumplimiento por parte del Gobierno en el pago de lo adeudado por la diferencia salarial y del pago de la tercer cláusulas gatillos” adeudadas de 2019.

Mientras están a la espera de una nueva convocatoria por parte de los representantes del Poder Ejecutivo para dialogar sobre esta cuestión, el secretario del SITRAED anunció que “si no está realizado el pago para el 18 de febrero no va a empezar con normalidad el Ciclo Lectivo”.

480 millones de pesos

En cuanto al monto total que el Gobierno de Chubut les adeuda a los docentes provinciales, en concepto de la diferencia salarial existente y de la tercera cláusula gatillo que aún no fueron reconocidas, Carranza afirmó que el mismo asciende a los 480 millones de pesos.

“Es responsabilidad del Estado provincial y del Estado nacional poder garantizar el inicio del Ciclo Lectivo 2020 con normalidad”, agregó.

Infraestructura escolar

Por último, Carranza también hizo referencia a la situación de la infraestructura de los establecimientos educativos chubutenses, que durante el segundo semestre del año pasado fue uno de los principales ítems entre los reclamos de los gremios docentes hacia el Gobierno Provincial.

En este sentido, el secretario general del SITRAED dijo: “El Ministro de Infraestructura, Gustavo Aguilera, ha dado detalles de lo que se está trabajando, pero cuando se inicie el Ciclo Lectivo se verá realmente lo efectivo de esos trabajos, más allá de que el propio ministro ha planteado de que va a haber una agenda durante todo el año para ir subsanando aquellas cuestiones que van surgiendo”.

No obstante, remarcó que “nosotros vamos a seguir reclamando mayor inversión en la parte edilicia para que no sucedan más suspensiones reiteradas por falta de mantenimiento en la infraestructura escolar”.