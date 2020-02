SERVICOOP TAMBIÉN DEBIÓ REEMPLAZAR LOS CAÍDOS POR EL FUERTE VIENTO DEL SÁBADO

El responsable del departamento de Acueductos de la Cooperativa, ingeniero hidráulico y civil Milton Junyent, está a cargo de la captación del agua del río Chubut, la potabilización y el traslado hacia Puerto Madryn, área que depende de la gerencia de Agua y Saneamiento, a cargo de Pablo Timinieri; en diálogo con El Diario, se refirió a los inconvenientes que generó la tormenta de viento que atravesó varias localidades provinciales y que provocó estragos en la ciudad del Golfo.

En este sentido, también hizo referencia a los proyectos presentados ante el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) para mejorar el sistema de distribución de agua, teniendo en cuenta uno de los dos acueductos que hoy abastece a la comunidad local tiene casi cincuenta años, y que una propuesta acercada al Ente en 2007 “quedó inconclusa” hasta el día de hoy.

Por su parte, el titular del área de Energía de Servicoop, Gustavo Malik, dio cuenta de las tareas realizadas para reponer el servicio eléctrico en El Doradillo y Puerto Pirámides, tras el importante foco ígneo que arrasó varias hectáreas, confirmando que, entre el viento y el fuego, fueron más de 30 los postes que debieron ser reemplazados, tanto en Madryn como en las dos localidades vecinas, que permanecieron durante más de doce horas sin servicio eléctrico.

Un mantenimiento complejo

Consultado sobre el impacto de la contingencia climática en las tareas de transporte de agua potable, Junyent explicó que “nosotros estábamos preparados, ya que estamos acostumbrados a los vientos, pero esto superó todo lo estimado” y agregó que “el problema más grave que nos ocasionó es que el traslado de agua potable y la propia potabilización del agua para enviar a Puerto Madryn requiere de energía eléctrica”. Sin embargo, “con la tormenta nos quedamos sin suministro prácticamente desde las 18:30 horas del sábado hasta las 2:30 de la madrugada del domingo”, agregó, destacando que “tenemos que agradecer a la Cooperativa de Trelew, cuyo personal trabajó a destajo para poner en funcionamiento la alimentación eléctrica de la planta, aunque esos fueron los tiempos que demandó la operatoria, y el sistema de abastecimiento de agua a Madryn consiste en dos acueductos de 60 kilómetros; ponerlos en marcha también requiere de tareas de cierta complejidad, ya que se trata de instalaciones complejas para sacar de servicio y volverlas a poner en funcionamiento, se corre mucho riesgo durante la puesta en marcha de los acueductos en los eventos transitorios que se producen”.

Doce horas sin agua

Por ende, “nuestras tareas para normalizar la alimentación de agua a Madryn fueron llevadas a cabo recién alrededor de las 6:30 horas de la mañana del domingo”, remarcó, agregando que “hubo 12 horas en las que la ciudad estuvo sin alimentación de agua, por eso se tomó la precaución de cortar el suministro alrededor de las doce de la noche; pero después se fue reponiendo paulatinamente y hoy la situación es de total normalidad”.

Asimismo, el Junyent aclaró que no hubo índices de turbiedad, una vez retomadas las tareas de potabilización: “Nosotros hacemos controles exteriores, la materia prima que utilizamos es el agua cruda del río Chubut, y se controla. Tenemos convenios con la Universidad, que semanalmente controla las floraciones de microalgas, y controles en línea constantes sobre la turbiedad del río, pero no se detectó ninguna anomalía en la calidad del agua del río Chubut”, detalló.

Nuevos proyectos

La construcción de un nuevo acueducto es uno de los proyectos que se encuentra en carpeta desde hace más de una década, pero que por diferentes vaivenes económicos y financieros, todavía no ha llegado a concretarse. El proyecto fue presentado ante el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), sin una resolución favorable teniendo en cuenta los últimos años donde los costos se encarecieron y varias iniciativas continuaron pendientes de resolución.

Sobre esta cuestión, el ingeniero expuso que “la historia del abastecimiento de agua en Puerto Madryn es interesante; el primer acueducto se construyó e inauguró en 1927 y estuvo en servicio hasta 1971, cuando se inauguró el segundo acueducto; y en el año 2007, cuando se inauguró el tercero, que hoy está en servicio junto al del año 1971, la Cooperativa, con buen criterio para ese momento, se sumó a un proyecto del ENOHSA en la provincia de Chubut, que consistía en una obra única de toma para las tres cooperativas, la de Rawson, la de Trelew y la de Madryn”.

Un acueducto de medio siglo

No obstante, “al sumarse a esta propuesta se dejó de lado una componente del proyecto de 2007, que era un acueducto que unía la toma nuestra actual con la planta potabilizadora”, recordó, explicando que ello ocurrió “porque nos habíamos sumado, desde la Cooperativa, a este proyecto regional que beneficiaba a todas las partes; pero finalmente, este último no prosperó y, entre la toma y la planta potabilizadora nos quedamos con el acueducto que fue construido en 1971; el mismo atraviesa el ejido urbano de Trelew, va a alcanzar los 50 años de servicio y, al estar incluido en la traza urbana de dicha ciudad, se hace muy difícil el mantenimiento”.

“Incluso”, continuó, “se corre el riesgo de que, ante la rotura de ese acueducto, se produzcan serios problemas en la localidad de Trelew”.

En carpeta

Consecuentemente, sostuvo Junyent, “la Cooperativa está bregando ante el ENOHSA porque, fundamentalmente, se construya un nuevo acueducto entre la toma y la planta potabilizadora; la gente del Ente lo tiene muy presente, las veces que viajamos a Buenos Aires nos lo han dicho, están al tanto de que el proyecto del año 2007 quedó inconcluso, así que es ‘prioridad uno’ para ellos, aunque la cuestión financiera siempre es una traba”, sumando a ello que “la Cooperativa está insistiendo, las autoridades de Madryn insistieron mucho sobre este tema, y este tramo de acueducto, que son siete kilómetros que unen a la planta con la toma es el cuello de botella que hoy tiene la alimentación de agua en Puerto Madryn”.

“Sin agua no hay vida”

Otro tema de relevancia al que hizo mención el jefe de Acueductos de Servicoop fue la necesidad de que la ciudadanía mantenga un cuidado del recurso acuífero, incluso fuera de la temporada estival y el denominado “Plan Verano”.

En este orden, señaló: “Soy muy optimista de que las nuevas generaciones, porque a través del trabajo dentro de las escuelas y las aulas, se ve que son mucho más cuidadosas en cuanto al recurso del agua que nuestra generación. Hay una conciencia mayor respecto de que es un recurso no renovable, de que sin agua no existe la vida. Y los chicos y chicas lo tienen mucho más presente que nosotros. Suelen venir escuelas de la ciudad a visitar la planta, y muchas veces nos sorprendemos de la postura de los chicos. Soy muy positivo, sobre todo con la nueva generación de los chicos de Puerto Madryn, que tienen un muy alto concepto del cuidado del agua potable. Hay que trabajar en eso, porque sin agua no hay vida y sabemos que es un recurso escaso, y mucho debemos hacer como comunidad global en cuanto a su cuidado”.

Zona controlada y arreglos

Por su parte, el gerente de Energía de Servicoop, Gustavo Malik, se refirió a la contingencia climática que, sumado al importante incendio que arrasó con varias hectáreas en El Doradillo, dejó sin suministro eléctrico a dicho sector: “Nuestra gente estuvo trabajando desde las seis de la mañana del lunes, luego de que el domingo alrededor de las 23:40 horas, nos informaran desde Bomberos que la zona estaba casi controlada, con lo cual se iba a poder ingresar a trabajar en condiciones de seguridad. Nos ratificaron que todavía podía haber algo de brasa y mucha ceniza, pero con cuidado, nuestros técnicos trabajaron en la reposición y el cambio de algunos postes”, explicó.

Al mismo tiempo, precisó que “fueron siete los postes afectados, entre el tramo que va desde el Parque Pesquero hasta la rotonda de Ruta 1 y Ruta 2”, una tarea que culminó en horas del mediodía del lunes, pudiendo finalmente energizar tanto a El Doradillo como a la comuna de Puerto Pirámides.

La acción del fuego

Además, Malik indicó que “cuando se incendia el eucalipto y ciertas maderas, pareciera que el fuego está apagado, pero sigue encendido; entonces, hay que trabajar con mucho cuidado” y, “en el caso particular del Parque Ecológico El Doradillo, si bien no tuvimos mayores daños en la red de media tensión que es lo más importante, sí tuvimos seis o siete postes de la red de distribución de baja tensión, principalmente en algunos cruces de calles”, añadió.

“En algunos casos, los postes se consumieron totalmente con el fuego y en otros fueron afectados en gran parte y hubo que reemplazarlos”, relató, sumando a ello que “también tuvimos algún otro poste en los eventos del sábado (por la tormenta de viento), pero eso ocurrió antes”.

El servicio eléctrico en El Doradillo fue repuesto en su totalidad “una vez que se cambiaron los postes de la línea aérea de media tensión de 33 kilovoltios, tensionando en 13,2 kilovoltios, y puede quedar algún trabajo en la red de baja tensión, como mencionaba, en algún cruce de calle que haya sido afectado”.

Más de 30 postes caídos y quemados

En relación al vendaval del sábado por la tarde, que sacudió a varias localidades provinciales y generó serios destrozos en la ciudad del Golfo, el titular del área de Energía sostuvo que “el domingo al mediodía ya teníamos solucionado el 98 por ciento de la contingencia; solamente teníamos algunos usuarios en baja tensión a los que se les había cortado la bajada, algunos a los que el viento les había tirado el pilar”.

En total, “tuvimos alrededor de 20 postes afectados en baja tensión, entre los que tiró el viento y los que se consumieron por el fuego en El Doradillo; y unos diez u once postes de la red de 33 kilovoltios que va hacia Puerto Pirámides”, señaló Malik.

En términos generales, “estamos muy bien, y a pesar de los aparentes daños que se podían ver en primera instancia, muchas de esas contingencias o salidas de servicio en distribuidores de 13,2 kilovoltios fueron voladuras de techos, chapas, carteles y árboles que cayeron sobre las redes de media tensión”, recalcó, asegurando que no hubo transformadores afectados, de los cuales “cada uno tiene su propio sistema de protección y no hemos tenido rotura de máquinas”.