SERÍA UN MODELO ÚNICO PARA TODAS LAS PARADAS

El intendente Adrián Maderna mantuvo un encuentro con el presidente de la Asociación de Taxis, Eduardo Do Brito, del que también formó parte el secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Sebastián de la Vallina.

“Mantuvimos una reunión en la que se planteó el tema de la actividad en general y específicamente un relevamiento que vamos a hacer de las casillas de taxis, por eso también estuvo presente el secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos”, dijo Do Brito.

Al respecto del relevamiento para las mejoras de las casillas, comentó: “Se trata de un modelo de casillas a desenvolverse a medida que cada una de las paradas empieza a realizar alguna renovación; sería un modelo único para que se renueve cada parada de taxis. Hay algunas que han hecho una casilla nueva y otras que no, por lo tanto quienes decidan ir renovando, habrá un modelo de casilla”. En este sentido se trabajará junto al personal que depende de la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, ya con los planos correspondientes.

Piden estación de GNC

“Con el intendente hablamos sobre el desenvolvimiento del trabajo de taxis o inquietudes que tenemos”, repasó Do Brito y remarcó: “siempre hemos estado en contacto con el intendente, y en este caso también se renovó el pedido de una estación de servicio de GNC, y son trámites que si bien no son fáciles de realizar, ya se está llevando a cabo”.

El presidente de la Asociación de Taxis se refirió a las diversas inquietudes que le expresó al mandatario municipal: “El problema nuestro -como el de todos- es el problema económico. Los aumentos exagerados que han habido este último tiempo y la readecuación de las tarifas e insumos que lleva el taxi. También a raíz de los ingresos escalonados, la gente no tiene la misma capacidad de poder gastar en taxi y todo eso repercute en el circuito financiero de la ciudad”.

Por último, en cuanto a tarifas, Do Brito indicó que “en noviembre se pidió la renovación del cuadro tarifario de 2019, ya que desde 2018 no se renovaba». Así se estableció en diciembre un aumento del 20% que se determinó otro que “se aplicará a los 90 días” de esa renovación.