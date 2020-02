Las escuchas de canciones de Shakira y Jennifer Lopez crecieron más de 300%luego de sus intervenciones del domingo pasado en el entretiempo del partido final de la liga de fútbol americano, conocido popularmente como Superbowl.

Según informó la plataforma digital, las reproducciones de canciones de Jennifer Lopez experimentaron un aumento global de 335% en relación al mismo período de la semana anterior.

Por su parte, las escuchas de canciones de la artista colombiana se dispararon en un 230% en ese mismo lapso comprendido en las horas inmediatamente posteriores a su intervención en el espectáculo deportivo.

Entre las canciones de la puertorriqueña que más aumentaron se encuentran “Get right”, con 735%; “Waiting for tonight”, con 685%; “Let’s get loud”, con 570%; y “Jenny from the block”, con 545%.

En el caso de Shakira, “Empire” encabezó el listado con un 2135%; “She wolf”, con 905%; “Whenever, whenever”, con 705%; y “Hips don’t lie”, con 430%.

Aunque en menor medida, los otros participantes del espectáculo también registraron un crecimiento en las escuchas.

En tal sentido, Bad Bunny tuvo un aumento del 24%; J Balvin, de 16%; y Demi Lovato,