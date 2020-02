EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO ARTICULAN LAS ACCIONES SOLIDARIAS

Desde el Municipio, conjuntamente con la Asociación Bomberos Voluntarios, explicaron el alcance de las tareas realizadas para combatir el voraz incendio en El Doradillo que hoy se encuentra “controlado, pero no extinguido”.

Asimismo, anticiparon una serie de acciones locales que llevarán adelante, en el marco de la campaña solidaria impulsada por el intendente Gustavo Sastre, la cual contará con corralones a disposición para la compra de materiales, una cuenta especial en el área de Hacienda que recibirá donaciones monetarias de vecinos y empresas, y diferentes líneas de trabajo para reconstruir las viviendas arrasadas por las llamas, como así también volver a plantar árboles en los espacios donde el incendio eliminó la vegetación y la flora autóctona.

Coordinados

El primero en tomar la palabra fue el titular de la Asociación Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn y presidente de la Federación de Bomberos de Chubut, Gastón Alcurero, quien destacó la respuesta a la crisis ígnea y agradeció “a todos los que colaboraron y al Municipio en especial, como así también a los funcionarios que trabajaron de manera directa con el cuartel, que fueron Martín Ebene y Facundo Ursino, además de los representantes de distintas áreas”.

Asimismo, describió que los recursos en el marco de la emergencia “se solicitaron directamente desde el lugar del incendio a través de los pedidos que hacían puntualmente el jefe del Cuerpo Activo, el segundo jefe y Carlos Agüero desde el área de Protección Ciudadana”.

A la altura de las circunstancias

Alcucero valoró que “estuvimos a la altura de las circunstancias, se pudo coordinar y trabajar mancomunadamente a través de los funcionarios y también con el sector privado, que puso a disposición los recursos con los que nosotros no contábamos, es decir, maquinaria vial y cisternas para el abastecimiento de los camiones nuestros; y también para trabajar conforme a lo que le iban requiriendo quienes estaban comandando la emergencia” y manifestó que “hubo la mejor predisposición y pusieron todo su recurso a los fines de poder controlar la situación; la comunidad en general se ha comportado de una manera absolutamente solidaria, algo que no nos extraña porque constantemente lo demuestra; pero en estos momentos de emergencias que llevan muchos días en ser trabajadas y terminadas, ahí la gente ve la magnitud del trabajo que realizamos”.

Capacitación y contingencia

En esta línea, remarcó que “hubo distintas instituciones que colaboraron con nosotros; es el caso de Servicoop, la Asociación de Amigos del Hospital, que trabajaron directamente con el comando de la emergencia, como así también las diferentes fuerzas como la Policía de Chubut, la Agencia de Seguridad Vial, Tránsito municipal y los bomberos de la Prefectura, además del personal de la Regional 1, que son los bomberos del Dique Florentino Ameghino, Gaiman, Dolavon, Puerto Pirámides, Rawson y Trelew”.

“Se puede trabajar de manera coordinada y esto tiene que ver con nuestra capacitación; esto es algo que no se ve hasta el momento en que se tiene que demostrar si se está a la altura de las circunstancias”, señaló, en relación al intenso entrenamiento semanal que realiza el Cuerpo Activo durante todo el año.

Guardia de cenizas

Por su parte, el jefe del Cuerpo Activo, Marcelo Dopazo, indicó que “en particular estuve toda la noche hasta las seis de la mañana del martes en el lugar, recorriendo todo el perímetro del incendio, y en la tarde del lunes hubo una reactivación importante, paralela a la Ruta 42, la cual demandó muchas horas de trabajo con maquinarias y personal bomberil, además de quienes asistieron logísticamente” y agregó que “el incendio aún no está extinguido, sino controlado; en estas situaciones, los incendios suelen tener reactivaciones, es muy común debido a la gran superficie y la cantidad de combustible que hay, como ser pasturas, matas y grandes arbustos”.

Dopazo sostuvo que “hay muchos ‘puntos calientes’” y recalcó que “hoy el incendio está controlado y no tiene actividad, lo que significa que no hay frente de llamas pero sí muchas brasas y en cercanías de los bordes, lo que se trata de controlar para que no se siga propagando”.

Determinarán las causas

A su turno, el segundo jefe de la brigada, Ricardo Saavedra, confirmó que la guardia de cenizas que inició el martes se prolongaría “hasta 48 a 72 horas” más, sumando a ello que “ese es el tiempo mínimo que necesitamos para declarar un incendio de este tipo como ‘extinguido’, pero el peligro sigue latente y nuestra prioridad es que, de reiniciarse, no se dirija hacia la ciudad o el Parque Pesquero, o bien que se dirija al Golfo San José o tome dirección hacia la Península”.

Sobre los peritajes, confirmó que “se hizo la inspección ocular, se ubicó la parcela donde posiblemente se inició el siniestro, y recién hoy se realizaron las pericias (por parte de la Policía Científica) para determinar las causas del incendio; si el mismo fue por cuestiones naturales, algo muy difícil, o bien un factor humano, que es el primero en este tipo de incendios”.

“Somos un gran equipo”

Seguidamente, el intendente Gustavo Sastre puso en relieve su “eterno agradecimiento a toda la familia bomberil, a nuestros bomberos de Puerto Madryn y a todos los cuarteles de las ciudades vecinas que vinieron a colaborar, a dar una mano y fortalecer el gran trabajo que han realizado en la ciudad” y advirtió que “en estos casos, cuando se necesita la solidaridad, hemos demostrado una vez más que desde el primero hasta el último vecino somos un gran equipo”.

En este contexto, recordó que “hemos sabido pasar por momentos muy difíciles y esta no era una ocasión más, fueron momentos complicados donde debíamos estar al lado de los bomberos, de los maquinistas, de la gente que estaba trabajando, y por supuesto, acompañando a los vecinos que pasaron estos malos momentos”.

Compromiso de todos

También, el Jefe Municipal destacó la presencia “de todo el gabinete” y señaló que “si de algo estoy orgulloso, algo que considero una bendición en mi vida, es de ser el intendente de esta ciudad con todos sus integrantes, estos son los actos que demuestran que unidos somos una ciudad invencible”.

Sastre puso en valor las inversiones en equipamiento y la capacitación del Cuerpo Activo y reconoció que “este no es cualquier cuartel de bomberos, es uno que trabaja con muchísimo profesionalismo, sumado a grandes empresas que han dado una mano enorme, como la familia Dadam, Infa, Fabri, Premat, Nordex, Milicic, Meibar, ML, con un compromiso que pusieron absolutamente todos, sin escatimar en maquinaria ni maquinistas; ver que se metían con las máquinas adentro de las llamas, arriesgando todo e incluso su vida; esa es la gente que queremos en Madryn, acompañando y dando una mano para lo que se necesite”.

Miles de hectáreas quemadas

El secretario de Gobierno municipal, Martín Ebene, explicó cómo se abordarán “las distintas tareas de contención para las familias damnificadas en este hecho”, pero antes de ello trazó un balance realizado por personal del Municipio el domingo por la mañana: “Tenemos 7 lotes muy afectados donde han sido comprometidas las viviendas y los depósitos, y aproximadamente cincuenta predios que se dedicaban a la producción que han visto daños en forma total o parcial de las parcelas. Hay que mencionar que hubo miles de hectáreas del Área Natural Protegida (ANP) quemadas, lo que implica el daño a la flora y la fauna autóctona”.

Corralones a disposición

Acto seguido, recordó que “el Intendente anunció la decisión de cubrir principalmente tres ejes respecto de lo que la gente está necesitando, conforme a los relevamientos de necesidades realizados desde las secretarías de Desarrollo Comunitario, Desarrollo Urbano y Producción” y precisó que “básicamente, son materiales de construcción; todos los vecinos podrán encontrar en la página web la lista de los materiales necesarios y un listado de corralones de materiales de la localidad que se han adherido a esta iniciativa, para que los vecinos puedan ir y realizar la compra de los que son necesarios, y que queden en depósito hasta el momento en que se pueda iniciar la reconstrucción de la vivienda; como así también de lo relativo a cerramientos perimetrales e infraestructura dedicada al riego”.

Plantarán 500 árboles

A su vez, “otro de los ejes que cubre esta campaña es tratar de recuperar toda una serie de especies arbóreas que han sido afectadas en el sector, tanto con destino productivo como con fines forestales, y también encontrarán en la página del Municipio una lista con las especies”, indicó Ebene, añadiendo que “las personas o instituciones que estén interesadas en realizar una donación, pueden comprar las mismas en cualquier vivero de la zona y acercarlas al Vivero Municipal, donde se recibirán estas donaciones”.

En el mismo sentido, adelantó que “el Intendente ha dispuesto que la totalidad de los árboles que hoy se encuentran en el Vivero, que son entre 500 y 600, también serán donados al área en el marco de esta Campaña; sumado a los beneficios tanto en materia impositiva como en el servicio de agua de reúso y servicios públicos”.

Cuenta especial

El Secretario de Gobierno también confirmó que “en la Secretaría de Hacienda se ha abierto una cuenta especial para recibir donaciones en dinero, tanto por parte de los vecinos como empresas que quieran reflejar; dato que se verá reflejado en la página web municipal, incluso los vecinos podrán ver cómo va evolucionando esta cuenta en razón de los importes que hayan sido obtenidos” y remarcó que “la Asociación Eléctrica de Puerto Madryn ha ofrecido la mano de obra gratuita por parte de sus electricistas asociados al momento de la reconstrucción de las viviendas; sumado a una serie de eventos que se irán anunciando, conforme se puedan ir organizando y determinando sus fechas con más precisión, cuyos recursos generados serán destinados en su totalidad a la reconstrucción de las viviendas y los predios productivos”.

Defensa civil prometió un avión hidrante, pero nunca llegó

Consultado sobre la cantidad de hectáreas afectadas, el jefe del Cuerpo Activo aclaró que “no se tiene la precisión, estamos pensando en realizar un sobrevuelo del lugar a través del Aeroclub y, a partir de una triangulación por medio del GPS, obtener un estimativo, más allá de que días posteriores a esto, personal del INTA puede conseguir las imágenes con el estimado de áreas quemadas”.

En relación al avión hidrante que en su momento había sido comprometido por Defensa Civil provincial y que nunca arribó al lugar, evitó polemizar a partir de los cruces que tuvieron lugar días atrás con autoridades de dicha repartición, y explicó: “Se dijo que iba a venir, se habló por parte del director de Defensa Civil provincial de conseguir estos medios aéreos que estarían disponibles y vendrían el domingo por la mañana. Nosotros le solicitamos que estuvieran en ‘stand by’ y que cualquier cosa, lo íbamos a solicitar. Por qué no vinieron, realmente no lo sé. He escuchado versiones de que, debido a los factores climáticos que han reinado el domingo, no era viable que volaran. Esa es una versión, pero luego, oficialmente, desconozco por qué no vinieron”, comentó.