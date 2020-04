10:56 am

Desde la semana próxima se va a poder retirar y depositar dólares por ventanilla, de acuerdo con el Banco Central. La posibilidad de operar las cuentas bancarias en moneda extranjera había quedado reducida a cero desde el regreso al trabajo en las sucursales bancarias y, con este cambio, volverá a estar funcional. Se trabajará con un sistema de turnos para reducir la cantidad de personas en las entidades, como se hace desde esta semana para el resto de las operaciones.

La norma no se oficializó aún, pero está siendo trabajada por el Banco Central. La entidad que conduce Miguel Pesce atiende así una de las inquietudes que se habían generado en los primeros días de vuelta al funcionamiento de las sucursales bancarias, ya que en los hechos los ahorros en dólares no podían ser extraídos ya que casi no hay cajeros automáticos que lo permitan.

Después de semanas de suspensión de la atención presencial en sucursales bancarias, una limitación que derivó en la concentración de miles de personas para el cobro de jubilaciones, pensiones y otros beneficios de la Anses, el sistema financiero retomó esta semana la atención al público, aunque en medio de medidas de distanciamiento social para evitar la diseminación del coronavirus COVID-19.