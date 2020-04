AÚN NO SE SABE QUÉ SUCEDERÁ EN CHUBUT

El próximo lunes se conocerán las nuevas medidas que se aplicarán en cada una de las provincias argentinas, en el marco de algunas flexibilizaciones que se autorizarán en distintos distritos del país. Esto fue ratificado ayer por el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, quien adelantó que a partir de la semana que viene “se van a ir reanudando muchas actividades en lugares de la Argentina”.

Esta decisión de la Casa Rosada tomó como punto de partida los pedidos de los gobernadores y pasará por el filtro del Ministerio de Salud, que deberá autorizar qué actividades o lugares pueden reanudar su actividad y con qué protocolo sanitario. De esta manera, iniciaría la denominada “cuarentena administrada”, en la que los gobiernos provinciales van a tener un mayor poder de decisión.

Cafiero ya tenía previsto ayer comenzar a elaborar la Decisión Administrativa para la liberación de determinadas zonas del país a partir de la semana próxima. La Casa Rosada no hará a lugar a todos los pedidos. No obstante, desde la Casa Rosada adelantaron que “si bien los gobernadores pidieron varios sectores, nosotros lo vamos a acotar para tener un control sanitario”.

Incertidumbre en Chubut

Aún no se han dado muchas precisiones respecto a las provincias que serán autorizadas ni qué actividades se empezarán a realizar de manera regular en los próximos días. Lo único que se conoce hasta el momento es que, según Cafiero, “tenemos que tener una mirada inteligente sobre qué sectores se pueden ir reanudando. Cuando empezó la pandemia, los casos en la Argentina se duplicaban cada tres días, hoy se duplican cada 14 días. Este es el efecto de la cuarentena. Tenemos un mapa inteligente de datos que hace que vayamos tomando decisiones”.

“En este mapa inteligente que tenemos, hay localidades, zonas, jurisdicciones, que no tienen casos, donde no hay circulación viral o donde el ratio está más alejado que los 14 días. Naturalmente ahí se van a reanudar actividades. Lo estamos haciendo con los protocolos que define salud”, concluyó el Jefe de Gabinete.