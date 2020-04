EL COLEGIO DE TRELEW HIZO UNA PRESENTACIÓN SIMILAR A LA DE MADRYN, QUE FUE CUESTIONADA POR EL SUPERIOR

12:07 am

Los Colegios de Abogados de distintas ciudades siguen reclamando que se normalice el funcionamiento de la Justicia en Chubut, planteando distintos argumentos, aunque esto fue cuestionado por entidades jerárquicas del Poder Judicial provincial. El primero en hacer referencia a esto fue el Colegio de Abogados de Puerto Madryn, al que ahora se le suma el de Trelew, que en la jornada de este martes publicó un comunicado al respecto.

Lo que hizo esta entidad fue convocar e invitar “a los demás Colegios de la Provincia de manera urgente a realizar una presentación conjunta a los fines de plantear la necesaria y debida inclusión de nuestra actividad como integrantes del servicio de Justicia de la provincia del Chubut, arbitrando los medios para la elaboración de la presentación referida”.

No obstante, vale recordar que cuando el Colegio de Abogados de Puerto Madryn realizó una petición similar, fue el mismo Mario Vivas, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, quien se opuso a esta medida. El titular del máximo tribunal judicial de la provincia consideró días atrás que retomar las actividades en los tribunales “hubiese sido una irresponsabilidad total porque no podemos poner en riesgo a los agentes del Poder Judicial, a los justiciables, ni a los propios abogados”.

Al tiempo que se pronunció a favor de respetar las medidas tomadas por el Gobierno Nacional “privilegiando cuidar la salud de los argentinos”, Vivas se lamentó porque “algunos Colegios de Abogados no estén en la misma sintonía”.

Quien también se opuso a esta solicitud del Colegio de Abogados de Puerto Madryn, similar a la petición de los letrados trelewenses, fue la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut (AMFJCH), desde donde se aseguró que ese tipo de exigencias “no responden a la realidad”.