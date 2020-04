ANTE LA REDUCCIÓN CASI TOTAL EN LAS ACTIVIDADES

CHUBUT- La actividad turística de la zona cordillerana chubutense está sufriendo muchas situaciones negativas en estos últimos tiempos. El año pasado el brote de hantavirus provocó que pocas personas lleguen durante el verano, mientras que ahora la propagación del coronavirus impactará en la temporada de invierno.

Esta situación fue alertada por la Cámara Argentina de Turismo, desde donde hicieron hincapié en la crítica situación que vive el sector por las medidas de aislamiento obligatorio y también por las consecuencias que está provocando a nivel mundial la pandemia en cuestión.

En este sentido desde dicha entidad aseguraron que “nuestro termómetro es San Carlos de Bariloche, donde han suspendido todos los vuelos y se traduce en la caída de más de 88 mil reservas concretadas; además de la suspensión del incremento anunciado de un 30% más de vuelos desde Brasil, con la lógica expectativa de que un sector importante de ese paquete turístico vendría a nuestra zona para conocer y esquiar en el cerro Perito Moreno”.

Puntualmente, Miguel Sosa, vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo, filial Chubut, destacó que el sector empresarial se ubica en una franja media y no tiene ningún tipo de paliativo, y sostuvo que a nivel regional la única opción de supervivencia financiera es una rápida respuesta del gobierno provincial (a través de la banca pública). “Esperamos que reaccione en tiempo y forma con la celeridad necesaria y no sea un ente burocrático como el estado nacional, donde el 90% de los prestadores no califica con los requisitos exigidos para recibir ayuda financiera”, dijo.

4.500 personas sin trabajo

Sosa recordó que en el Corredor de los Andes residen más de 120.000 personas, de las cuales unas 75 mil viven de forma directa o indirecta de la actividad turística. Y advirtió que hay unos 4500 trabajadores a quienes será imposible sostener, ya que no hay chances de reactivar la temporada de esquí. Además señaló que la mayoría “son emprendimientos unipersonales y/o familiares; acá no hay grandes sociedades o fideicomisos subsidiarios que sostengan la actividad o el nivel de empleo”.

Sosa también indicó que “estamos trabajando con el ministro de Turismo, Néstor García, y esta semana las cinco regiones queremos mantener una videoconferencia con el gobernador Mariano Arcioni para avanzar en tal sentido”.