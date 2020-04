Una de las consecuencias de la cuarentena en todo el mundo es la caída de la contaminación, tanto en el aire como en el agua y hasta en polución acústica por el parate de la actividad industrial.

En este marco, el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la Provincia, a través de su Dirección de Laboratorio, continúa realizando muestreos de calidad de agua en el último tramo del Río Chubut, a fin de garantizar la continuidad del monitoreo histórico que se viene realizando en los últimos años.

El muestreo

En este sentido, el responsable del Laboratorio, Pablo Barba Williams, indicó que “a pedido del Ministro, a través de la Subsecretaría de Gestión Ambiental, se está llevando adelante desde el 1 de abril un muestreo en cuatro puntos del tramo final del Río Chubut, puntos asignados como representativos del impacto de la actividad antrópica de las localidades del Valle Inferior, especialmente de la ciudad de Rawson por ser la última de su recorrido”.

“El objetivo del muestreo es obtener datos ambientales de la calidad del agua superficial en el tramo final del Río Chubut durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, y su comparación con datos históricos en los mismos puntos con actividad industrial y humana normal”, agregó el funcionario provincial.

Metodología utilizada

Barba Williams explicó que “en cada punto se registraron las coordenadas geográficas, se midió in situ la temperatura, el pH y la conductividad eléctrica con una sonda multiparamétrica, y se realizó la toma de muestra de agua superficial para su posterior análisis bacteriológico en el Laboratorio Ambiental”.

En relación a los resultados obtenidos, el responsable del muestreo indicó que “hasta el momento, los resultados obtenidos no presentan diferencias significativas y se encuentran comprendidos dentro de la variabilidad observada históricamente para esos puntos muestreados”, aunque aclaró que “durante el mes de abril hemos realizado dos monitoreos y la intención es seguir haciéndolo mientras dure esta situación excepcional, ya que si bien hasta el momento no se han registrado cambios importantes, es una buena oportunidad para ver cómo se comporta el curso de agua en este contexto”.