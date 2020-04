COVID-19: PREOCUPAN LOS CONTACTOS QUE TUVO EL PRIMER CONTAGIADO EN CHUBUT

El intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi, anunció en la noche de este miércoles que en razón de la visita a esa ciudad del primer infectado en Chubut por coronavirus, se resolvió aislar a todo el Gabinete y personal administrativo, así como cerrar el Municipio «para una desinfección integral».

La medida se adoptó luego que se confirmara que el hombre que permanece internado en Comodoro Rivadavia y constituyó el primer caso positivo de coronavirus en Chubut, estuvo en Sarmiento tras cumplir la cuarentena y mantuvo contacto con funcionarios y empleados de esa Municipalidad. La familia del paciente asegura que se trasladó por contar con una autorización para circular.

Etapa de contención

El Ministerio de Salud provincial tuvo el privilegio de poder contar 46 días sin coronavirus desde la aparición del primer caso en el país, debido a que Chubut fue una de las tres provincias que no habían reportado contagios de COVID-19 hasta este martes. Hasta allí las intervenciones sanitarias provinciales fueron de prevención, parte de la cual dependió enormemente de diferentes factores como el respeto ciudadano por la cuarentena y las previsiones de higiene, la lejanía del territorio de grandes urbes, la amplitud geográfica y las medidas de seguridad referidas a ingresos y egresos a las localidades. Pero ahora se entró lisa y llanamente en la etapa de contención, una instancia que no sólo requiere de profesionalismo sanitario sino de seguimiento y sinceramiento informativo.

La versión oficial

El ministerio aseguró a través de un comunicado, que el primer caso detectado de coronavirus en Chubut “no modifica el escenario epidemiológico provincial” y “se continúa en etapa de contención”. Sin embargo, el desplazamiento que habría tenido la persona afectada y los profusos contactos sociales deberían ser tema de estricta alerta y seguimiento, a fin de evitar la posible propagación del virus, ya que se supo que viajó a localidades vecinas y tomo contacto con un buen número de vecinos de ambas ciudades.

La información oficial indica que la primera persona afectada con Covid-19 de Chubut es un hombre de 65 años que vive en Comodoro Rivadavia, que se encuentra internado y cuya condición de salud presentaría “parámetros clínicos estables”. Según se explicó oficialmente, la persona cumplía el aislamiento social preventivo obligatorio luego de regresar de un viaje al exterior, sin embrago surgieron datos sobre los contactos mantenidos con un buen número de personas, sin tantos resguardos, de acuerdo a los presuntos desplazamientos que habría tenido.

La versión extraoficial

Según las autoridades provinciales, “las medidas de intervención se realizaron oportuna y precozmente, de manera que sus contactos estrechos se encuentran cumpliendo el aislamiento bajo monitoreo». Sin embargo, de acuerdo a informaciones extraoficiales, el hombre que no habría presentado sintomatología los 14 días de cuarentena posterior a su regreso del exterior, el día 15 se habría dirigido a la localidad vecina de Sarmiento, a unos 150 kilómetros de Comodoro Rivadavia, a visitar a su padre, una persona mayor que supera los 90 años, y que afortunadamente no habría manifestado síntomas de contagio hasta el momento.

En la localidad de Sarmiento que a la fecha concentra poco más de 11 mil habitantes, la persona ahora internada habría realizado compras de rutina y se habría desplazado por el lugar con tranquilidad debido a la falta de sintomatología, contactando con diversos pobladores. Pero lo que más preocupa es que entre otras cosas, el hombre realizó trámites en la Municipalidad del pueblo, e incluso habría compartido una rueda de mates con parte del gabinete municipal de acuerdo a lo anoticiado por calificadas fuentes. Todas esas personas que no son ´círculo íntimo o familiar´ evidentemente habrían tenido vínculo con el afectado. Ante esta circunstancia, en la noche del miércoles, el intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi, envió un mensaje a su comunidad a través de un video en el que anuncia el aislamiento de funcionarios y empleados, además del cierre del municipio para desinfección.

Contradicciones

Toda esta situación, lejos de intentar estigmatizar al afectado, deberían convertirse en un alerta para el accionar preventivo inmediato por parte de las autoridades que -en cierto sentido- han faltado a la verdad al afirmar que “el caso confirmado surge tal cual lo previsto, de la implementación de la estrategia del ASPO» (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio), que no fue tal.

La esposa contó el itinerario

La esposa del hombre que fue confirmado como el primer caso de coronavirus en Chubut, ventiló en declaraciones radiales el recorrido que realizaron desde su regreso de Brasil hasta el diagnóstico de COVID-19 que se conoció en la noche del martes.

La mujer, que se identificó como Yolanda, aseguró que llegaron a Comodoro el pasado 23 de marzo. Sin embargo, el regreso desde Buzios había comenzado el 21. “Nos quedamos una noche parados en la frontera con Iguazú. Al otro día tomamos vuelo a Buenos Aires. Ahí hicimos noche y el lunes 23 estábamos en Comodoro cumpliendo el aislamiento y del cual no salimos ni un día”, aseguró en declaraciones radiales.

Asimismo, explicó que durante los 14 días de aislamiento obligatorio y total fue su hijo quien les llevaba la comida a diario: “Nos dejaba en el portón o adentro del living si es que estábamos en el quincho”, dijo.

“Volvió con fiebre”

En otro tramo de sus declaraciones, la mujer mencionó que cumplida la cuarentena, el miércoles 8 de abril su marido viajó a la localidad de Sarmiento con una autorización para circular y visitó allí a su padre “que tiene 96 años. Tiene allá una casa de repuestos. Tomó mate con él en la casa. Me gusta que se digan las verdades, las cosas como son”, dijo.

Precisó que en su recorrido “creo que estuvo en la Municipalidad de Sarmiento” y contó que “de allí ya vino con fiebre. Cuando volvió estaba mirando una película y el pasó directamente a acostarse. Se levantó a la noche, no quiso comer y se volvió a acostar. A las 3 de la mañana volvió a levantar mucha fiebre” y la pareja realizó la segunda consulta médica en la que se resolvió su internación.

A Brasil, con los primos

La mujer aseguró que en su caso no registra síntomas como así tampoco los primos que viajaron con ellos a Brasil. “Me dicen que puede ser porque él es más grande yo. Mi marido fumó mucho durante toda su vida. Tuvo dos infartos el año pasado y puede estar más débil, puede ser por eso”, interpretó.

Consultada sobre cómo y dónde pudo haberse contagiado, la mujer manifestó que “yo calculo que en el aeropuerto de Río de Janeiro. Había gente descontrolada, personas que golpeaban mostradores. Eran multitudes de personas para entrar al baño. Nosotros andamos con alcohol en gel, nos compramos los barbijos”.

Hostigamiento en las redes

Tras el hostigamiento recibido, en el que se difundieron fotos del paciente y de su familia, el hijo salió a hacer su descargo en las redes.

«No mató a nadie, no tuvo contacto con nadie, lo putean como si lo conocieran. Publican fotos de nosotros, de mi familia, como si nos conocieran, ni un poco de respeto. Hasta dicen que hicimos un asado… Si supieran cómo extraño a mis viejos hdp… Manga de bocones», expresa el mensaje.

Asimismo, en el escrito aclara que sus familiares están cumpliendo el aislamiento total de 14 días desde que arribaron a la ciudad: «Recién este sábado presentó síntomas por neumonía mal curada… Hoy ya está estable», explicó el hijo.

«Ya que publican fotos de mi viejo… Ya que publican fotos de mi familia sin mi consentimiento, ya que publican sus datos, supuestos audios, supuestos asados… Es increíble que haya que salir a aclarar. Pareciera que no se dan cuenta que hay una familia atrás», se descargó en el posteo.