El ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martin Cerdá, admitió que la planta petrolera marítima Termap se encuentra casi al borde de su capacidad de almacenamiento y alertó sobre los riesgos que supone llegar a un punto límite. “Se cargaron dos buques grandes y eso alivia un poco a la planta, pero sí, estamos en esta situación, cada vez la ventana de almacenaje que tiene la terminal es más corta, los barcos vienen más espaciados a cargar y se genera esta situación”, sostuvo. El funcionario confesó que el escenario puede agravarse: “estamos monitoreando que no se nos colapse la planta de Termap porque si no vamos a tener que parar la producción y es lo que no queremos”, avisó.