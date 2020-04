El presidente Alberto Fernández ratificó esta tarde que cuando mañana el Gobierno eleve la propuesta de reestructuración de la deuda ante los bonistas privados, «que la Argentina está ante una suerte de default virtual» y que «los mercados van a conocer que Argentina está en condiciones de pagar y cumplir».

«Nosotros nos propusimos hacer lo mismo que hicimos con Néstor Kirchner en 2003, cuando nos hicimos cargo del Gobierno, que también heredamos una situación, en ese momento era de default explícito, ahora es una suerte de defaut virtual, pero lo que quisimos es que todos entendieran que por delante tenemos un compromiso en común que es salir de esta situación sin que eso implique postergaciones para la población», sostuvo el Presidente, ante la mayor parte de los gobernadores del país en Olivos, en una reunión que buscó la unidad de cara a la negociación.

Sentado entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Fernández pronunció estas palabras, luego de escuchar las explicaciones de su ministro de Economía, Martín Guzmán.

En concreto, la propuesta de reestructuración de la deuda de u$s 68.843 millones emitida bajo legislación externa incluye un período de gracia de tres años, hasta el 2023, y una quita del 62% de los intereses.

«Nos propusimos ser serios, no aprovechar ni siquiera la coyuntura del coronavirus -que ha dado vuelta la economía del mundo- para dilatar la solución de este problema. Sabemos que tenemos un problema que resolver y con la misma buena fe que encaramos el debate con los acreedores, lo seguimos llevando adelante», expresó Fernández.

El Presidente también sostuvo que se le pidió al FMI «que viera lo que pasaba en la Argentina y que auditara la realidad de la economía». «Y así fue como el Fondo Monetario dijo que la deuda era insostenible y después dijo cómo debían ser los términos de quita de los bonos privados para que Argentina pueda tener una deuda sostenible», agregó.

En este sentido, insistió en que «una deuda sostenible para nosotros es una deuda que no postergue a la Argentina».

Tras agradecer la presencia a todos los gobernadores de la oposición y de su mismo signo político en la reunión, el mandatario dijo: «Hoy estamos dando un paso muy importante, que es cómo vamos a construir la Argentina del futuro y tal vez esta sea la oportunidad para empezar a construir un país más justo y solidario».

“Creemos que era muy importante que ustedes participaran de esto porque mañana va a ser un día definitorio para la Argentina. Va a ser el día en que los mercados van a saber lo que Argentina está en condiciones de pagar y de cumplir”, sentenció el mandatario.

“Lo que estamos comprometiéndonos hoy es algo que la Argentina va a poder cumplir. No estamos firmando cheques en blanco. Por eso, valoro el trabajo del Ministerio de Economía, porque fue un trabajo hecho muy a conciencia y lo que más necesitamos ahora es que, así como estamos todos unidos ante la pandemia, estemos unidos a la hora de resolver el problema de la deuda”, concluyó.

(Fuente: Ámbito)