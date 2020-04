El presidente de la Nación, Alberto Fernández, recorrió hoy junto al ministro del Interior, Wado de Pedro, y su par de Cultura Tristán Bauer, las instalaciones del Centro Sanitario Tecnópolis, donde el gobierno nacional montará uno de los espacios para atender casos leves de Covid-19, con disposición de 2.500 camas no hospitalarias en una primera etapa, en el marco de un plan integran que prevé la disposición de más de 16 mil para el AMBA.

La apertura de este centro en Tecnópolis forma parte de las acciones de coordinación que viene realizando el ministro de Pedro por pedido del Presidente, con el objetivo de ampliar la capacidad de camas no hospitalarias y así sumarlas al sistema de salud ante la potencial demanda que genere el crecimiento de la pandemia.

Para este dispositivo, trabajan en forma conjunta los ministerios del Interior, Salud, Cultura, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Cruz Roja. En esta primera etapa están garantizadas 2500 camas y habrá un 1 médico y 2 enfermeros cada 50 pacientes.

En una segunda fase se prevé duplicar esa cantidad, con lo cual Tecnópolis se convertirá en uno de los centros de atención y contención de enfermos leves más grande del mundo.

El Centro Sanitario Tecnópolis se suma al hospital militar reubicable, las veinte unidades sanitarias móviles y los hospitales modulares. Además, a través de un acuerdo, distintos gremios cedieron sus hoteles y clínicas y lo mismo sucede con clubes y la Iglesia.

Así, el Ministerio del Interior coordinará 16 mil camas no hospitalarias para quienes requieran aislamiento y presenten síntomas leves en todo el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires. En esos centros habrá un monitoreo médico simple, manteniendo así la disponibilidad de camas hospitalarias para quienes demanden otro tipo de atención.

Además, desde el Gobierno Nacional, junto con gobernadores e intendentes, se está generando espacios para contener a enfermos leves en otros puntos del país.

Este trabajo de coordinación intergubernamental incluye a Jefatura de Gabinete, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Turismo y Deportes, Ministerio de Defensa, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y gobiernos municipales.

Todos estos actores han puesto a disposición diversos espacios; desde centros de exposiciones y polideportivos municipales, hasta escuelas dependientes de fuerzas de Seguridad.