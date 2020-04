El Tribunal Oral Federal 4, que dictó la condena por el caso Ciccone, le otorgó la prisión domiciliaria al ex presidente Amado Boudou. El Servicio Penitenciario Federal lo trasladará a su departamento para que siga cumpliendo la condena.

El 27 de marzo el mismo tribunal había rechazado el pedido de excarcelación que había hecho su defensa, justificada en el riesgo de contraer coronavirus durante su detención en el Penal de Ezeiza.

El Servicio Penitenciario Federal no había incluido al ex funcionario kirchnerista entre los presos considerados en riesgo. Para el tribunal, la Covid-19 no implicaba una libertad automática para los detenidos.

Boudou tiene su condena confirmada por la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, pero le queda todavía un último recurso, una queja, ante la Corte Suprema.

El juez Daniel Obligado advirtió en su fallo que la pena impuesta a Boudou no es de las más graves que prevé el Código Penal. «Las morigeraciones al encierro deben necesariamente analizarse, también, en relación a la pena oportunamente adjudicada al condenado. Así, en este caso, una sanción de cinco años y diez meses que no llega a la cuarta parte de la pena de encierro máxima de la legislación penal argentina, no resulta óbice para viabilizar aquella posibilidad», afirmó.

Recordó además que Boudou «ya estuvo detenido, fue excarcelado, se le revocó tal beneficio y retornó al encierro penitenciario».