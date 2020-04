El gobernador se refirió a la disposición del municipio de Comodoro de que desde este lunes 6 de abril comiencen a trabajar locales de distintos sectores comerciales afectados a empresas que prestan servicios esenciales, pero a puertas cerradas sin atención al público. «Por lo que tengo entendido, hubo una manifestación pero no hay nada firmado por parte del intendente, en sintonía con lo que hemos manifestado, no hay ninguna hay orden dispuesta”, aseguró.

En el marco de la decisión del municipio de comodoro de abrir de manera controlada y sin presencia de publico los locales comerciales que asisten a servicios esenciales, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, dijo en conferencia de prensa que «lo veníamos conversando. Lo importante es comunicar y trabajar en forma articulada, porque está en riesgo la salud de todos los habitantes de la provincia. La potestad es del Ministerio de Salud y Seguridad, y es para jurisdicción de toda la provincia”, aclaró el mandatario provincial.

Asimismo, destacó que “estamos trabajando, y lo saben muy bien todos los intendentes de manera profesional y sería, previo acercamiento de la comunidad científica. Podemos tener la intención o la buena voluntad, pero no podemos hacer nada si previa autorización y consejos de profesionales”, afirmó.

Arcioni además, dijo que “por lo que tengo entendido, hubo una manifestación pero no hay nada firmado por parte del intendente (de Comodoro) en sintonía con lo que hemos manifestado, no hay ninguna hay orden dispuesta”, añadió.

Explicó que el ministro de Seguridad de la provincia, Federico Massoni, se comunicó con el secretario de Gobierno de la municipalidad de Comodoro, Ricardo Gaitán «y le ha manifestado esto que les explico. No hay nada firmado; tenemos que trabajar en forma coordinada previa consulta y autorización del cuerpo científico en el caso de la provincia”, puntualizó.

Arcioni destacó que “estamos trabajando, y lo saben muy bien todos los intendentes, de manera profesional y seria, previo acercamiento de la comunidad científica. Podemos tener la intención o la buena voluntad, pero no podemos hacer nada si previa autorización y consejos de profesionales”, afirmó.

Se trata de los comercios que vendan insumos y materiales de construcción, gomerías, talleres mecánicos y venta de respuestas automotor, los lubricentros y las librerías, y solo podrán realizar ventas a empresas que prestan servicios especiales. (Fuente: ADNsur)