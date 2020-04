ATRIBUYÓ A LA JUEZA MORENO EL INGRESO DE VEHÍCULOS SIN CONTROL A LA PROVINCIA

En una inusitada maniobra, este martes, el gobernador Mariano Arcioni, atribuyó a una orden judicial la imposibilidad de controlar los ingresos a la provincia durante un determinado lapso de tiempo.

Según el relato de Arcioni, entre el momento en que la jueza Mirta Moreno deja sin efecto las resoluciones provinciales emitidas por el Ministerio de Seguridad que conduce Federico Massoni y la publicación del DNU que establece el ordenamiento de las medidas sobre el control del aislamiento obligatorio, se generó “una ventana” de tiempo en la que “ingresaron 300 vehículos a la provincia sin control”.

La afirmación del Gobernador es a todas luces una pobre maniobra para justificar la impericia del ministro Massoni, y correr el eje del debate acerca de los abusos de autoridad que dieron origen a la medida judicial.

Los dichos

El gobernador Arcioni, expresó su preocupación por la existencia de una ventana de tiempo en que significó, según su análisis, el ingreso al territorio provincial “de más de 300 vehículos sin control”, afirmando que eso se subsanó con la publicación del nuevo DNU en el que “se ordenaron las medidas adoptadas por el Gobierno Provincial y Nacional, sumado a lo consensuado con los intendentes la semana anterior”.

“Lo preocupante es que hubo una ventana entre el DNU, que está firmado, pero que la señora jueza decidió que no regía hasta su publicación”, endilgó y sostuvo que en ese lapso “lo que nos preocupa es que más de 300 vehículos ingresaron por la ruta 40 y la ruta 3 sin ningún tipo de control”.

Los hechos

El DNU de Presidencia y los protocolos del Ministerio de Seguridad de la Nación estuvieron siempre vigentes, y por tanto las autoridades de la Policía de Chubut solo debían avenirse a cumplir con esas mandas, en tanto y en cuanto les fueren comunicadas por el ministro Massoni, que ya había recibido la orden de la jueza Moreno.

Vale decir, además, que el control de acceso a las ciudades siempre ha sido potestad de la policía provincial, por lo que aún si el control de ingreso a la provincia no fuere lo exhaustivo que pretendía Massoni, pudo garantizar la colección de información en los ingresos a las ciudades. Probablemente no pudiere conminar a las personas a firmar el formulario de salud, pero podría tener toda la información necesaria para visitarles en el domicilio de residencia horas más tarde con personal sanitario.

Lo más llamativo de todo es que a pesar de esa imposibilidad de actuar que acusa el gobierno provincial, parecen saber muy bien cuántos vehículos ingresaron sin control.

En cuanto a los cambios que supone la aplicación de los protocolos del Ministerio de Seguridad de la Nación en lugar de las resoluciones que fueron derogadas, el propio Massoni reconoció que las autoridades policiales deberán apelar a “la responsabilidad individual a que dé cumplimiento a la cuarentena. El policía no va a estar en una actitud proactiva en búsqueda de aquellos que están por afuera de la cuarentena. Lógicamente, la fuerza policial tiene que dar cumplimiento a que estamos en cuarentena, es obligatoria y la gente tiene que estar en la casa”, se limitó a mencionar.