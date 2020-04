EL MANDATARIO ADMITIÓ QUE SE OLVAIDARON DE UN MUNICIPIO, PERO “FUE SIN QUERER”

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, atribuyó al gobierno nacional la forma y montos en que se distribuyeron a los municipios los ATN girados por la Casa Rosada.

«Nosotros respetamos la gestión de cada uno de los intendentes, pero se ayudó y colaboró con quienes no tuvieron oportunidad de gestionarlo», dijo. Arcioni sostuvo que «hubo intendentes que cuando recibía otro no decían nada. Uno quiso coparticipar y colaborar con quienes venían con ningún tipo de aporte y se ayudó y colaboró».

Explicó que algunos se gestionan con el Gobierno Nacional directamente “porque siempre se hizo así, pero como había muchas localidades que no recibían nada le depositamos lo que pudimos y se hizo una redistribución, por lo que le pido disculpas al intendente de Gobernador Costa que no lo tuvimos en cuenta. Fue sin querer”, argumentó.

Al ser consultado sobre los 4 millones que recibió Trevelin contra los 700 mil pesos a Rawson, Arcioni explicó que la capital tenía cero, “esa es la verdad, no le había llegado nada y he pecado de comedido, muchas veces el querer ser bueno pasas a ser buenudo, pero Rawson al menos recibió 700 mil pesos de nada que le correspondía y Trevelin estuvo gestionando con el Gobierno Nacional, pero con el próximo ATN iremos recompensando”, hilvanó a modo de justificación.

Maderna: “A Trelew la castigaron”

Por su parte, el intendente de Trelew, Adrián Maderna dijo que no sabe con qué criterios se distribuyó el ATN que envió el Gobierno Nacional, “no le encuentro un fundamento técnico y voy a decir que hubo una confusión porque no quiero entrar en polémica”.

Maderna que se lo vio muy molesto en toda la conferencia de prensa junto al gobernador Mariano Arcioni sostuvo que tratará de tener autonomía propia “para evitar discusiones estériles”.

Explicó que el “cuantioso dinero que recibió, los dos millones y medio serán destinado para ayuda social, si bien estoy agradecido por lo que recibí, debe ser la primera vez en la historia que un ATN se haya distribuido tan mal porque no le encuentro un fundamento técnico”.

Igón vs Arcioni

Reconoció que habló con el Diputado Nacional, Santiago Igón a quien se lo responsabiliza de la distribución del ATN de manera discrecional a favor de intendentes del Frente de Todos. “Pero Igon me dijo que el responsable de la distribución fue Arcioni y que no tuvo nada que ver”, señaló Maderna.

El intendente de Trelew indicó que está contento de tener el aporte del Gobierno Nacional, que Igón haya efectuado las gestiones y que el decreto esté firmado por el gobernador y dos ministros, “pero nadie se hace cargo de nada, lo que hable con el gobernador lo tengo que mantener en privado, me dijo que él no era responsable de la distribución del dinero y le voy a creer”.

Indicó que Arcioni le dio las explicaciones por privado, “y no quiero generar polémica, pero a Trelew le hubiera correspondido unos 9 millones de pesos”.

Cinco millones menos

Sobre el dinero que recibieron otros municipios más pequeños como por ejemplo Trevelin con 4 millones de pesos, Maderna dijo ponerse contento por ellos “pero una localidad con 15 mil habitantes que reciban 4 millones me parece que no tiene fundamento”.

Dijo que en este momento tan delicado lo importante es priorizar a la gente, “pero no se debió castigar a la ciudad de esta forma porque cuando vengan los problemas que traerá esta pandemia vendrán a gobierno a charlar con quien corresponde”.

Según el índice de coparticipación a Trelew le correspondían 9 millones “pero ya esta, los 2 millones y medio ya se depositaron y espero que el próximo ATN se distribuya distinto”.

Ongarato no está conforme

En tanto, el intendente de Esquel Sergio Ongarato dijo que se enteró de la polémica por la redistribución de los ATN cuando venia hacia Rawson, “el Secretario de Hacienda me avisó que habían ingresado dos millones de ATN, pero no sabía sobre la gran polémica que se generó”.

Indicó que desde hace varios meses venía gestionando con el Gobierno Nacional ATN, “veremos qué sucederá cuando lleguen los otros ATN, ojalá que la distribución sea más equitativa”.

Sobre los cuatro millones que recibió Trevelin de ATN, Ongarato sin dejar de sonreír especuló con que seguramente su colega gestionó más que él o también que al ser un municipio con un gran déficit fiscal, el ATN lo ayudará a equilibrar las cuentas “porque Trevelin tiene una gran deuda, especialmente con la planta de residuos por lo que el intendente tiene que resolver cosas que nosotros no”.

Mecánica de trabajo

En cuanto a la reunión con Arcioni y sus pares indicó que se estableció una mecánica de trabajo fluida entre provincia y municipios para que entre todos puedan manejar la epidemia con un mismo protocolo, “he pedido que los controles internos no sean tan fuertes y que se refuercen en la portada de acceso a Esquel, en la ruta 259 que viene desde Corcovado a Trevelin, en la ruta 251 que pasa por Cholila y Los Alerces, esas rutas deben ser controladas porque el virus está en Bariloche, Cipolleti, en la provincia de Rio Negro donde tenemos muchos comerciantes tiene sus proveedores de esos lugares”.

La valija de Tinelli

Dijo que la presencia del conductor televisivo Marcelo Tinelli en Esquel no sirvió para nada en materia turística “porque no estamos en una época de turismo, Tinelli se refugió en su campo con su familia viniendo de una provincia en riesgo, pero bajo del avión y se fue al campo, ni siquiera pasó por Esquel”.

En cuanto a la valija que recibió el conductor, Ongarato explicó que son tantos los problemas que debe resolver día a día que eso fue menor, “me preocupa mucho más controlar los micros que quieren ingresar a Esquel desde Rio Negro a lo que pueda hacer Tinelli en su campo que está lejos de la ciudad”.

Pescado podrido

Al ser consultado sobre el pescado que ingreso a Esquel en mal estado, el intendente lamento que haya sido algo bien intencionado pero que salió mal, “el pescado no fue procesado, ingreso a las 20 horas, se lo llevó a un frigorífico, se lo fileteó y al otro día cuando mando hacer los controles fueron tres veterinarios y fue unánime que la merluza no estaba apta para consumir y tuvimos que tirar 1100 kilos”.