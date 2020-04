EN CHUBUT CRECE EL RECLAMO SOCIAL Y SALARIAL

12:29 am

Mientras los analistas exponen que Chubut está entre las 7 provincias donde se podría administrar la cuarentena de un modo seguro, el gobernador Mariano Arcioni anticipo que no habrá cambios en la cuarentena después del 26 de abril.

Todo indica que Chubut no prevé mayor flexibilidad de la cuarentena, y sólo se habrían analizado los casos puntuales que plantearon los intendentes. De hecho, este sábado tras el anuncio del Presidente Fernández acerca de la posibilidad de salir de casa a 500 metros y por una hora diaria, desde el Gobierno provincial se apresuraron a señalar que la administración de la cuarentena será determinada por cada jurisdicción de acuerdo al análisis de cada distrito.

La situación económico-financiera que atraviesa la provincia, las imprecisiones acerca del pago de salarios de los estatales, y el creciente reclamo social, serían algunos de los aspectos que son evaluados por el Ejecutivo para aferrarse al aislamiento obligatorio.

La semana anterior, el ministro de Gobierno, José María Grazzini aseguró que el Gobernador presentó una iniciativa ante Nación para flexibilizar algunas actividades en atención a las demandas de los municipios, al reconocer que Chubut está entre las 7 provincias mejor catalogadas para aplicar una cuarentena administrada, pero sin embargo rechazó brindar precisiones sobre el plan del Ejecutivo, “debemos ser pacientes y esperar a que el Gobernador lo anuncie cuando esté concertado en papeles, y así llevar adelante esta administración de cuarentena en cuanto a la ampliación de tareas en Chubut”, afirmó.

Argumento sanitario

El argumento del Ejecutivo de Chubut para mantener el aislamiento obligatorio se fundamenta en la protección sanitaria, incluso hay intendentes que adhieren a la iniciativa de ser restrictivos en relación a una cuarentena administrada, en tanto otros esperan mayor flexibilización. Cada ciudad tiene sus razones, y Arcioni apelará a esos argumentos para sostener el aislamiento en los más altos estándares posibles.

Comodoro Rivadavia es la ciudad donde se dieron los dos casos positivos de coronavirus, y parece razonable que rechace una cuarentena administrada, a excepción de algunas actividades.

En Puerto Madryn, en las primeras semanas del aislamiento se produjeron la mayor cantidad de detenciones por incumplimiento de toda la provincia, y eso puso en alerta al intendente Gustavo Sastre que, ha presentado una serie de iniciativas para el funcionamiento del comercio minorista, pero no comulga con la salida de la gente a la calle como esparcimiento.

Trelew es la ciudad más golpeada de la provincia, y no desde el aislamiento sino mucho antes, ya que ha liderado el índice de pobreza de la región patagónica del último año, y los números no mejora. En ese contexto, el intendente Adrián Maderna, buscará implementar una cuarentena administrada con el foco en la actividad comercial.

En la zona cordillerana crece la preocupación por la crisis económica que se verá profundizada, producto de la inactividad del turismo que probablemente esté entre las últimas actividades en reactivarse.

Sesión legislativa

Este martes a las 08:00 horas, sesionará la Legislatura de Chubut, para dar tratamiento a los instrumentos que oportunamente dictó el Ejecutivo al declarar la emergencia por la pandemia.

Si bien la sesión tiene por objeto asegurar la legalidad de los actos, hay expectativa acerca de cómo será el diálogo entre el Ejecutivo y los diputados a partir de esta nueva etapa de la cuarentena.