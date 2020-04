Alrededor de 50 artistas, entre los que destacan Gustavo Santaolalla, David Lebón, Andrés Ciro, Natalia Oreiro, Ricardo Mollo, Soledad y Patricia Sosa, entre otros; y trabajadores de la música advirtieron que el parate obligatorio por la pandemia de coronavirus dejará a su industria, que abarca a unas 500 mil personas, “al borde del colapso” y advirtieron que las medidas de apoyo lanzadas por el Gobierno no alcanzan a gran parte de ellos.

«Muchos de nosotros vivimos, al igual que miles de argentinos, de lo que producimos cada semana. El Gobierno está lanzando medidas de apoyo, pero por las particularidades de nuestra industria, las mismas no incluyen a la gran mayoría de los trabajadores de la música en vivo”, manifiestan en un video organizado por la Asociación Civil de Managers Musicales Argentinos (Acmma).

Entre las figuras que participan del mensaje también se encuentran Lito Vitale; Miss Bolivia; Cazzu; Lali Espósito; Teté Iglesias, de La Renga; Emiliano Brancciari, de No Te Va Gustar; Amelita Baltar; Walas, de Massacre; Mateo Sujatovich; Kevin Johansen; Hernán Cattáneo; Marcela Morello; Juanchi Baleirón, de Los Pericos; Hernán Coronel, de Mala Fama; Kike Teruel, de Los Nocheros; Dani Suárez, de La Bersuit; Carolina Peleritti; Feli Colina y Agustín Cuadrado, de Los Caligaris.También aparecen managers, agentes de prensa, productores, iluminadores, transportistas, ingenieros de grabación y dueños de salones.

En el video, que tiene como música de fondo las canciones “Rezo por vos” , de Charly García y Luis Alberto Spinetta; y “Zona de promesas”, de Gustavo Cerati, en la versión registrada por Mercedes Sosa, se destacan las bondades de la música y de su presencia en la vida de las personas.

También se hace hincapié en la importancia de acatar la orden de reclusión para evitar la circulación del virus que afecta a gran parte del mundo.

Sin embargo, se recuerda que “los recitales fueron una de las primeras actividades suspendidas y es más que probable que sea de las últimas en activarse”.

Acto seguido, se enumeran las distintas actividades comprometidas en la industria, entre las que además de los técnicos, managers, productores y transportistas, se incluyen las realizadas por boleteros, acomodadores, personal de control y seguridad y fabricantes y vendedores de merchandising.

«Hoy sabemos que la prioridad es la salud. Ya habrá tiempo de visibilizar nuestra delicada situación. Cuando todo mejore, volveremos a compartir esos momentos mágicos, maravillosos, indescriptibles de un show en vivo. Todos queremos estar ahí», concluye el mensaje. (Fuente: Télam)