Después de 10 días activo, las autoridades de Ucrania aseguran que el incendio que ha arrasado los bosques dentro de la zona de exclusión de Chernóbil está bajo control. Varios equipos de bomberos, con unos 500 efectivos, trabajan todavía en la zona para tratar de sofocar ahora los rescoldos que permanecen y que pueden volver a prender muy cerca de uno de los depósitos de desechos radiactivos de la central nuclear, que vivió en 1986 el mayor desastre nuclear de la historia. Las autoridades ucranias aseguran que de momento no hay amenaza de radiación y que la lluvia que cae desde anoche y el cambio de viento favorecen la extinción. Los activistas en la zona alertan de que el peligro todavía es real.

“Ahora cae nieve húmeda y esto podría ayudar a sofocar las llamas”, dice por teléfono Yaroslav Yemelyanenko, miembro del consejo público de la agencia estatal a cargo del área cerrada alrededor de la planta. Yemelyanenko, que está ahora en la orilla del río Pripiat repartiendo agua y material a los equipos de emergencia, aseguró ayer que la situación era “crítica” y acusó a los gobernantes, en un post en su página de Facebook, de encubrir la realidad comparando la actualidad con el encubrimiento de la catástrofe nuclear por parte de las autoridades soviéticas.

“No hay amenaza para la central nuclear de Chernóbil, el almacenamiento de combustible residual o para otras instalaciones críticas”, ha afirmado el portavoz de Emergencias, Volodímir Demchuk, que ha pedido calma. Durante el fin de semana, los operarios han ido cavando cortafuegos alrededor del perímetro de la central, la zona más complicada, para tratar de prevenir que lleguen las llamas. Las autoridades afirman que los niveles de radiación en la región de Kiev y en la ciudad (a unos 100 kilómetros de la central) no exceden de los permitidos. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha asegurado en una conferencia de prensa emitida online que los niveles son normales pero que el peligro todavía no se ha terminado.

Este martes, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, había convocado a una reunión especial a los responsables de los servicios de emergencia. El jefe de este departamento, Mykola Chechetkin, le ha informado de que ya no hay “fuego abierto” pero que todavía se tardará unos días en apagar los rescoldos que arden en la zona, según una nota citada por la agencia Interfax. De momento, han movilizado a varios equipos, unos 90 camiones, helicópteros e hidroaviones para trabajar en el área de 30 kilómetros alrededor del antiguo reactor nuclear, donde está prohibido acercarse sin un permiso especial.