QUIROGA AFIRMÓ QUE LOS TRABAJADORES DEL PRIMER RANGO “YA NO DAN MÁS”

Al tiempo que desde el Poder Ejecutivo afirman que están buscando todas las herramientas para intentar que Chubut salga de la crisis económica y financiera que está atravesando hace varios meses, los trabajadores de la Administración Pública no son tan optimistas al respecto.

En este sentido, el secretario general de la seccional provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Guillermo Quiroga, hizo referencia a la videoconferencia que mantuvo con el gobernador Mariano Arcioni, entidades empresarias, sectoriales y sindicales.

“Con la caída de la recaudación el déficit será cada vez mayor”, dijo Quiroga. Además, el referente sindical manifestó su angustia por los incumplimientos del Poder Ejecutivo en materia salarial. Al hacer énfasis puntualmente en que aún no han cobrado febrero los empleados del tercer y cuarto rango, lo que provocará también un retraso para que todos los trabajadores perciban sus haberes de marzo, Quiroga aseguró que en el primer rango “están los compañeros que cobran entre 25.000 y 30.000 pesos, que en su mayoría ya no dan más”.

Pago a los “servicios esenciales”

Sobre los fondos que enviarán desde Nación, el secretario general de ATE remarcó, en una entrevista con Radio Chubut, que “seguramente se utilizará en parte para pagar sueldos”.

Al ser consultado sobre cómo se aplicará el criterio de “servicios esenciales” para el pago de haberes, lo cual alcanza a trabajadores de la salud y de los servicios públicos, Quiroga cree que esto ser hará de una sola vez y sin distinción de rango, aunque no hay precisiones de si el depósito se hará con el primer rango o si habrá una fecha diferenciada.