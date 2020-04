DOCENTES RECHAZARON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AULAS VIRTUALES EN CHUBUT

Lejos de llegar a buen puerto, la relación entre el Poder Ejecutivo de Chubut y las asociaciones sindicales que nuclean a los trabajadores de la Administración Pública cada vez es más tensa. En este contexto, durante las últimas horas la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) emitieron un duro comunicado contra la administración de Mariano Arcioni y volviéndose a posicionar en contra de las aulas virtuales.

En primer lugar, el documento firmado por Santiago Goodman, secretario general de la ATECh, y dirigido al ministro de Educación de la Provincia, Andrés Meiszner, desde la asociación sindical pidieron tener “en cuenta el contexto actual de aislamiento preventivo obligatorio decretado por el presidente de la República Argentina (Alberto Fernández), y ante la realidad de nuestra Provincia frente a los incumplimientos y el no pago en tiempo y forma de nuestros salarios, siendo que a la fecha no existe cronograma y se adeudan los haberes de los meses de febrero (de la mayoría de los trabajadores) y marzo de todos”.

Además, cuestionaron que “en el marco del programa ‘Chubut educa’ que el Ministerio de Educación puso en marcha para facilitar el vínculo pedagógico entre estudiantes y docentes, enmarcado en la Resolución N°45/2020-ME es imperioso aclarar que el mismo no puede, ni debe ser obligatorio para la interacción de los docente n el aula virtual”.

Al respecto, pidieron que esta metodología consista en “una manera de acercamiento solidario de los docentes hacia los estudiantes, ampliando y sugiriendo el uso de otras herramientas que no fuese exclusivamente la del formato de ‘aula virtual’, que asimismo ya fueran acordadas en la comisión de políticas educativas, en el marco de la paritaria nacional docente”.

“Rechazamos toda pretensión del Ministerio de Educación de tomar asistencia de los trabajadores de la educación conforme a la inscripción, participación e interacción o de los mismos en las aulas virtuales, y nuevamente manifestamos que este mecanismo de ‘lo virtual’ no llega, no alcanza, no contiene a todos los estudiantes y docentes, por lo cual no hay garantías de equidad e igualdad”, agregó el texto firmado por Goodman.

Por último, desde la ATECh le exigieron a la administración de Arcioni que en el futuro inmediato se lleve a cabo una reunión por teleconferencia con los sindicatos docentes.