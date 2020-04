CICLISMO

El destacado ciclista de Rawson, integrante del Movistar Team, a través de una charla con Chubut Deportes por el vivo de Instagram, contó como sobrelleva esta cuarentena desde su casa en Andorra.

El joven, repasó su actualidad, sus inicios y reiteró sus ganas de ser nuevamente Olímpico.

Eduardo Sepúlveda compartió su experiencia en Europa

En el marco de las charlas en vivo que se emiten por la plataforma de Chubut Deportes en Instagram, días atrás, el gerente Deportivo del Ente Provincial Marcelo Richotti, mantuvo mano a mano con el ciclista internacional, Eduardo Sepúlveda.

El deportista nacido en Rawson, radicado en Andorra e integrante por tercer año consecutivo del Movistar Team, comenzó contando como conlleva esta cuarentena: “Andorra es un país chiquito, cerraron la frontera y la curva de contagios ya está bajando. Parece que la cosa está controlada y ya están habilitando algunas actividades como por ejemplo salir a caminar, una hora por día, a no más de 4 kilómetros de la casa, pero ya podemos tomar un poco de aire”.

Entrenar en cuarentena

En este sentido agregó que “Hay que tener mucha paciencia en estos momentos, por más que a uno le de rabia. Hay que ser conscientes y solidarios. Tengo una rutina de ejercicios en casa bien armada, para poder pasar el tiempo y mantenerme en forma. Aunque con muchas ganas de salir a la ruta. Estoy trabajando con el Gozwift (un programa virtual de entrenamiento), sin bien es una bicicleta fija, sigo trabajando y tratando de mantener la paciencia, porque esta situación la vive todo el mundo, no sólo yo. Se rumorean fechas posibles de reanudación del calendario pero no me quiero hacer ilusiones porque hay que esperar lo que dicen las autoridades sanitarias europeas».

Repasando su actualidad, antes de la pandemia recordó “había hecho una gran pretemporada, llegamos a competir en la “Vuelta a San Juan” y también en Colombia. Estaba preparado para las pruebas que se venían en Italia y Francia, pero se suspendieron, asique desde febrero no compito”.

Sus inicios

Eduardo recordó que se inició en el ciclismo “gracias mi familia” desde muy chico. Con el paso de los años “con mi papá empecé a viajar a torneos nacionales y más adelante me llamaron para ir al CENARD, a partir de ahí empecé a competir y aprender».

Ante la consulta respecto a quienes fueron sus referentes de chico, sorprendió: «Cuando era chico miraba el Tour de Francia y después salía a entrenar pensando que lo corría, súper motivado. No es que tuve un referente en especial, eran esas competencias increíbles las que me motivaban, yo quería estar ahí. Por suerte lo logré».

Continuando con el hilo de su ascenso deportivo, contó:»Cuando estaba en la sub-23, ya competía con el equipo Nacional y me invitaron a Suiza a integrar un equipo internacional, a la Copa de Naciones de la categoría. Ese paso fue fundamental para que luego pueda pasar a ser profesional».

Con sueño Olímpico

Aseguró que uno de sus grandes anhelos para este 2020 era poder estar en la cita olímpica de Tokio. La obligada suspensión significó un golpe importante para la mayoría de los deportistas, sin embargo él lo toma con más calma: «Para muchos deportistas, o la gran mayoría, la suspensión de los Juegos es un golpe duro, porque ya estaban preparados para competir este año. En mi caso si bien fue un bajón grande, lo tomo como que tengo un año más para seguir preparándome y mejorar».

«Estar en los Juegos Olímpicos de Río, fue lo más importante de mi carrera. Estaba la ilusión para estar en Tokio en un par de meses, pero ahora hay que esperar un año más, esperemos se pueda concretar porque para un deportista un Juego Olímpico es lo más lindo que pueda vivir», finalizó.