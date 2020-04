LA DIPUTADA CUESTIONÓ LA “COMODIDAD” DEL PODER EJECUTIVO

12:17 am

La semana pasada representantes del Poder Ejecutivo de Chubut afirmaron que la Provincia se encuentra posicionada dentro de los mejores siete distritos del país, en el marco de las posibilidades para poder flexibilizar el aislamiento obligatorio en los próximos días. No obstante, en los listados publicados por Nación para autorizar la apertura de algunas actividades, en ninguno se mencionó a Chubut.

Al respecto, la diputada provincial María Belén Baskovc mantuvo una entrevista con El Diario y manifestó que “es extraño que Chubut no haya figurado siendo una de las provincias que tiene menor cantidad de casos”. “Nosotros sabemos que hay intendentes que están solicitando que algunas actividades comiencen. Sin embargo los protocolos de actuación no han sido elevados a Nación”, agregó.

“Me parece que el Gobierno se está quedando y que la gente necesita salir a trabajar, con todas las precauciones y todos los protocolos que se establezcan”, manifestó la representante del Frente de Todos en la Legislatura de Chubut.

Además, la diputada provincial consideró, respecto a la administración de Mariano Arcioni, que la actual “es una posición que le sienta cómoda, porque tenemos que recordar que antes de establecerse esta cuarentena la Provincia estaba con muchos focos de protesta gremial, de trabajadores que están incorporados en un desdoblamiento de pago de sueldos y de muchos gremios que solicitaban reuniones con funcionarios del Gobierno”.

“Si realmente están preocupados por la gente es empezar a trabajar estas medidas de flexibilización de manera inmediata”, apuntó Baskovc.