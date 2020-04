ANUNCIÓ QUE FINALIZARÁ LA MENSURA DE LOS TERRENOS

RAWSON – El intendente, Damián Biss, anunció, tras varios años de espera, que el municipio finalizará la mensura de los terrenos ubicados en el expredio del IAC. Para regularizar la situación de las más de 150 parcelas, el Ejecutivo abonará el costo del agrimensor y completará la operación, un paso fundamental para lograr la adjudicación de los inmuebles y darles seguridad a los vecinos.

“Es un avance importante y una solución para las familias que habitan en este sector que está ubicado en inmediaciones del Parque Recreativo Municipal. En lo que va de la gestión recibimos diferentes planteos sobre las dificultades que les genera la falta de documentación”, explicó el intendente Biss.

La finalización de la mensura quedó cerrada en una reunión de trabajo que se concretó este miércoles en su despacho, con la anuencia de los secretarios de Hacienda, Martín Sterner; y de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Fernando Vosecky; el subsecretario de Desarrollo Económico Eduardo Varela; y la directora de Planeamiento Urbano, Cecilia Austin.

“Son tierras que se otorgaron hace varios años. No se había podido avanzar para concretar la mensura para que los vecinos tengan la posibilidad de contar con un instrumento que les permita saber que son poseedores de esas parcelas. Además, allí el municipio está llevando servicios, como la recolección de residuos, pero debido a esta irregularidad no se pueden cobrar impuestos”, explicó Biss.

Desde el Ejecutivo decidieron “avanzar con saldar la parte de los vecinos que no pudieron abonar los costos al profesional que realizó el trabajo. Luego veremos cómo instrumentamos un plan de pago para que cumplimenten con este pago”.

A futuro, tanto para regularizar como para planificar, en el sector “se requerirá de un gran trabajo” porque “en algunos casos tiene asentadas pequeñas unidades productivas, que era su finalidad, y además es una zona de la ciudad que tiene una importante necesidad de infraestructura. Por ello a partir de la mensura habrá un montón de situaciones que se podrán resolver de manera más rápida”.

Regularización

Por su parte, la directora General de Planeamiento Urbano de Rawson, Cecilia Austin, señaló que el loteo “no tiene la mensura finalizada, está en aproximadamente un 80 por ciento, y la decisión del municipio es regularizar la situación”.

“Hace muchos años que los vecinos vienen luchando. Contar con la mensura le va a permitir a los vecinos tener los servicios a su nombre, contar con el número de puerta, todo implica un gran cambio. Son aproximadamente 150 lotes productivos de dimensiones importantes”, indicó la funcionaria municipal.

Para avanzar en la operatoria, autoridades de Planificación y de Hacienda, se reunirán próximamente con el agrimensor “que en su momento ya había hecho los trabajos y la intención es que siga su curos y se termine”.