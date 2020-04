El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, expulsó al ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta por las diferencias que tenían sobre cómo enfrentar el coronavirus. Tras el anuncio, el Presidente declaró en cadena nacional que el oncólogo del sector privado y amigo personal Nelson Teich será el nuevo ministro de Salud de Brasil.

«Acabo de escuchar del presidente Jair Bolsonaro el aviso de mi expulsión del Ministerio de la Salud», informó Mandetta en sus redes sociales, tras reunirse con el presidente en el Palacio del Planalto. Sin embargo, el jefe de Estado de Brasil describió a la salida de Mandetta como un «divorcio consensuado».

Bolsonaro se enfrentó con Mandetta, del conservador partido Demócratas, por haberse adherido a las políticas de distanciamiento social y cuarentenas impulsadas por gobernadores e intendentes y recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), contra la opinión del presidente.

«En forma gradual debemos abrir el empleo en Brasil. La gran masa de humildes no puede quedarse en casa. El gobierno no tiene cómo mantener este auxilio de emergencia por mucho tiempo», dijo Bolsonaro en cadena nacional en el Palacio del Planalto e insistió en su visión sobre cómo enfrentar al Covid-19.

«La economía debe volver a la situación más normal posible porque, además de la vida, nos preocupa el empleo», afirmó.

El mandatario, asimismo, destacó que su gobierno «no es una fuente de socorro eterno» para los gobernadores e intendentes, quienes, como Mandetta, defendieron las medidas de distanciamiento social, recomandadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«Nunca me consultaron sobre lo que iban a hacer pero el precio será alto. Si exageraron en sus medidas, no les pasen la factura al gobierno ni a nuestro sufrido pueblo», afirmó Bolsonaro.