FÚTBOL

La Asociación del Futbol Argentino, votó ayer en reunión de Comité Ejecutivo, realizada de manera virtual, la culminación de la Temporada 2019/2020 en sus categorías desde Superliga hasta Primera D y Torneo Federal A.

Los equipos que se encuentran dentro de los primeros puestos en la tabla de divisionales de ascenso, jugarán, cuando la disposición del Gobierno Nacional relacionada con el desarrollo de pandemia COVID-19 y cuando así se disponga, los Reducidos por un lugar en la categoría superior. Guillermo Brown, en el puesto 12 de la Zona A del certamen, culminó su participación en la competencia; mientras que el Deportivo Madryn, 4° en la Zona 2 del Federal A le corresponde disputar por el ascenso.

“Banda” cerró la Temporada, “El Aurinegro” espera por jugar el Reducido

Finalmente, ayer martes tras varias especulaciones y trascendidos, se votó en reunión vía videoconferencia del Comité Ejecutivo de la Asociación del Futbol Argentino, la resolución que indica la finalización del futbol argentino regulado por este ente, desde Copa de la Superliga, hasta Primera Nacional, Primera B Metro, C y D más Torneo Federal A.

Obviamente, esto se refiere ante la suspensión del futbol desde el pasado 15 de marzo en el marco del asilamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional para la no propagación del COVID-19.

La AFA, estaba ante la necesidad de definir la cuestión futbol, enmarcadas en el avance de la pandemia en nuestro país, que, si bien es hasta el momento de menor impacto que en el resto del mundo, aun debe continuarse con la cuarentena por prevención.

Por ello, el martes se conoció la Resolución que por la tarde votó el comité Ejecutivo conformado por los dirigentes de las mesas de cada categoría desde Superliga a Torneo Federal A, donde se definió la finalización de las competencias.

En la Copa de la Superliga, quedaron entre otras cuestiones, definidos los equipos que jugarán Copa Libertadores y Sudamericana; en tanto que en lo que importa al futbol valletano y la presencia de los equipos madrynenses en la competencia, uno culminó con su actividad y el otro, jugaría el Reducido por el ascenso.

Por la Primera Nacional, Guillermo Brown es el representante en la segunda divisional del futbol argentino y disputó hasta la fecha 21 de la Zona A, ubicándose en el 12° puesto y quedando relegado de chances de disputar un Reducido. En cuanto al descenso, “la Banda” culmina a 9 puntos del equipo que descenderá, como lo es Nueva Chicago; por lo que se asegura una nueva Temporada en la categoría, siendo entonces la séptima participación consecutiva.

En tanto, el Deportivo Madryn sí que disputará posibilidad de ascenso: el comunicado de AFA indica en su Artículo 10° que “diferir para el segundo semestre del corriente año, siempre que así lo permitan las directivas e instrucciones emanadas desde el Gobierno Nacional y las autoridades sanitarias, la definición de los mecanismos para determinar, a través de la disputa de Torneos reducidos, los resultados deportivos y la proclamación de ascensos en las Categorías Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C, Primera D y Federal A”.

Por esto, “El Aurinegro” estará en condiciones de jugar el Reducido del Federal A en búsqueda de un lugar en la Primera Nacional 2021, ya que se ubica en el 4° escalón de la Zona 2 con 32 puntos, instancia que jugarán los primeros seis de cada grupo.

Más datos interesantes

El Boletín Oficial N°5768 de la AFA, suma entre otras aristas, que en su “Art. 2°: Disponer que la próxima temporada deportiva se extenderá de enero a diciembre del año 2021, quedando establecido que todas las temporadas se disputarán en el mismo lapso temporal de los años sucesivos”, mientras que en “Art. 3°: Determinar, para todas las Categorías referidas en el artículo primero, que los descensos establecidos para la presente Temporada 2019/20 y los correspondiente a la Temporada 2021, quedan sin efecto, manteniendo todos los clubes la Categoría”.