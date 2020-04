LA UCR CUESTIONÓ EL ACCIONAR DE LOS MINISTROS MASSONI Y TORRES OTÁROLA

La presidente del Comité Provincial de la UCR, Jacqueline Caminoa dijo que ante esta crisis una vez más el partido ha puesto a disposición del gobierno nacional, provincial y los municipios propuestas e ideas a través de sus hombres y mujeres para ayudar a encontrar soluciones válidas, “sin que desde nuestra concepción de la política y el Estado podamos aceptar el abuso de poder, el aprovechamiento de la emergencia para hacer negocios o la paralización de otros poderes del estado”.

Caminoa indicó que en estos días han observado con preocupación que en nombre de esta crisis se han realizado detenciones en forma arbitraria sin el debido respeto de las garantías constitucionales y en la lamentable búsqueda de amedrentar a la ciudadanía “para satisfacer las expectativas del ministro de Seguridad, Federico Massoni”.

Compras dudosas

Agregó que “en nombre de esta crisis, hemos observado sorprendidos como funcionarios del estado, han realizado dudosos procedimientos de compras con sobreprecios y con el uso del erario público en la adquisición de alimentos para la población más vulnerable”, en alusión a la polémica que involucra a la ministra de Familia, Cecilia Torres Otárola.

Además, indico la presidente de la UCR provincial que han asistido estupefactos a comunicaciones cruzadas entre las máximas autoridades, que llevaron a nuestros mayores a situaciones de altísimo riesgo de contagio, con el solo efecto de cobrar sus magras jubilaciones congeladas por el poder central y echar por la borda, el sacrificio de todo un país.

“Nos ha sorprendido también, escuchar al Presidente de la Nación exaltando y poniendo de ejemplo, en un encendido discurso, a un dirigente sindical con numerosas causas pendientes en la justicia como ‘Loma’ Ávila”, expresó.

Interpelación

Caminoa aseguró que no van a declinar en su deber de interpelar a quienes, amparados en un cargo y escudados en la emergencia, atropellen los derechos consagrados en nuestra Carta Magna, “sabemos que es necesario ser prudentes y poner sobre todo la seguridad de cada uno de los ciudadanos, pero también creemos que no podemos ser complacientes ante estas situaciones”.

Lamentó como se ha fustigado una y otra vez a los sectores productivos, aquellos que generan trabajo digno y riqueza a nuestro país, “consideramos que la transformación de una sociedad no se basa únicamente en la declamación de los principios constitucionales, sino en la forma en que sus leyes son aplicadas, es por eso que desde el nuestro espacio hemos asumido el compromiso de observar y denunciar todo aquello que se aparte de la ley”.

Convocatoria

Indicó que “para poder sumarnos en la ayuda a nuestros comprovincianos, debemos ser convocados formalmente por quienes les toca la tarea de gobernar. Y para ello, se nos tiene que brindar toda la información que debemos conocer en materia económica, financiera, sanitaria, educativa, productiva y de seguridad. Pero también entendemos que es el gobierno quien debe tener un plan para salir del franco deterioro en que se encuentra la provincia y si estas condiciones se dan, y la ley se respeta, esperamos la convocatoria”.