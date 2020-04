RAMÍREZ DIJO QUE APENAS 1400 CLIENTES PIDIERON NO HACERLO

12:16 am

El presidente del Banco del Chubut S.A, Julio Ramírez, reveló que de unos 70 mil usuarios de la tarjeta de crédito Patagonia 365, sólo 1400 no solicitaron un refinanciamiento. Es decir, casi la totalidad de quienes disponen de ese plástico optaron por pagar los saldos en cuotas con una tasa de interés del 43 por ciento.

El funcionario explicó que se implementó un plan para refinanciar el 100 por ciento de los saldos vencidos que tenían los clientes de la tarjeta al 13 de abril. Mientras que aquellos que no quieran la refinanciación tendrán hasta el 27 de abril para comunicarse con el Banco y dar cuenta sobre lo que quieren pagar; si no quiere abonar nada se le refinancia por nueve meses.

Dijo que por el momento se está refinanciando unos 1800 millones de pesos y que la tasa de interés aplicables es del 43% y fue determinada por el Banco Central para solventar los costos operativos del procedimiento.

Ganancia de 1450 millones

En otro orden, Ramírez ofreció una conferencia de prensa para comunicar que el Banco Chubut S.A ha tenido en el ejercicio 2019 un saldo positivo en general de 1450 millones de pesos logrado por la colocación de operaciones en el mercado mayorista, uno 2 mil millones, porque dentro de la provincia la pérdida fue de unos 400 millones de pesos.

Precisó que hubo una evolución positiva en los depósitos, el Banco concentra 22.484 millones en materia de depósitos, 6 mil millones provienen del sector mayorista, 9 mil millones de la banca privada y 867 millones del sector público.

Prueba piloto en Madryn

También se refirió a la expansión el Banco en materia de obra pública como una nueva sucursal de dos plantas en la ciudad de Puerto Madryn sobre la calle Reconquista con edificios de departamentos de ocho plantas que luego se comercializarán con créditos hipotecarios de la entidad, y será una prueba piloto de incursión en el negocio inmobiliario de la construcción de viviendas.

Además, confirmó una nueva sucursal para Comodoro Rivadavia sobre kilómetro 3, estas obras están listas para comenzar, pero con la pandemia se han detenido las licitaciones. También una segunda sucursal que se hará en la ciudad de Esquel.