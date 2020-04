Las cuestionables prácticas en el gobierno del Chubut van en ascenso. Esta vez fue desde lo discursivo, y el protagonista fue el ministro de Gobierno, José Grazzini, quien no sólo se desligó de la responsabilidad de la mala comunicación por parte del Ejecutivo en torno al presunto caso de COVID-19 que no fue, sino que además en un pobre intento por zanjar la discusión acerca de la distribución de los ATN, dijo que cuestionar el reparto “es una pérdida de tiempo”. Al parecer el Ministro olvida que quizá no se pueda redistribuir lo que ya se entregó, pero eso no quita que los funcionarios respondan ante los Poderes Legislativo y Judicial, según se requiera.