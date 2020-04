EL ABOGADO DEFENSOR ASEGURÓ QUE TIENE MIEDO DE CONTAGIARSE DE CORONAVIRUS

A fines de 2019 la Justicia de Chubut emitió un fallo inédito en donde se condenó a una decena de personas por haber cometido delitos contra la Administración Pública provincial durante la última gobernación de Mario Das Neves. Puntualmente, en el marco de la causa denominada como Embrujo, se condenó a 10 individuos de los 12 que habían sido acusados en primer lugar, por delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, aunque no todos fueron sentenciados por el mismo delito.

La novedad ahora pasa por los distintos pedidos que están esgrimiendo, a través de sus abogados defensores, la mayoría de las personas que está privada de su libertad. En los argumentos, acusan que los presos cuentan con temor a contagiarse de coronavirus en los respectivos centros de detención.

Por su parte, los condenados por la causa Embrujo no escapan a esta realidad. Lo que sucedió en las últimas horas fue que Daniela Souza, condenada a cuatro años de cárcel, pidió que se le otorgue la prisión domiciliaria por miedo a ser afectada por el Covid-19 en la cárcel. No obstante, el Tribunal rechazó esta petición y Souza seguirá detenida en Playa Unión.