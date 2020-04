DIJO QUE ESTÁN AL LÍMITE CON EL ALMACENAMIENTO DEL CRUDO

El ministro de Hidrocarburos de la Chubut, Martín Cerdá, dijo que la crisis petrolera afectará gravemente las arcas provinciales porque el precio del barril bajo estrepitosamente, “hoy al mundo no le interesa el petróleo ya que por la pandemia ha bajado considerablemente la venta de combustible, no hay consumo y no se puede vender”.

Agradeció que el fin de semana dos buques cargaron petróleo y le dio un alivio a la playa de tanques donde se recibe el crudo, “ya casi no tenemos lugar para almacenarlo y lo poco que nos queda permitirá que la producción no se caiga” aunque aclaró que se viene registrando una merma en la producción que impactará fuertemente en el mes de junio y calcula con una baja en la coparticipación de un 45%.

Indicó que la situación es tan preocupante que se está trabajando con el Gobierno Nacional para un precio de barril sostén “porque no hay demanda”.

YPF en caída

Cerdá puso como ejemplo la situación de YPF cuya demanda de combustible se cayó en un 70%, “eso hace que hayan cerrado la refinación en Plaza Huincul. También la empresa Raízen de capital brasilero, que refina petróleo para nuestro mercado, anunció que estaba evaluando parar la refinación”, precisó Cerdá, agregando que “está sobrando combustible y eso hace que no se necesite petróleo, y los derivados también están con las actividades paralizadas”.

Lamentó como la pandemia está afectando cada uno de los sectores, “la demanda que genera la actividad de la aviación está paralizada, el transporte funciona al 50%, la población casi no carga combustible y las estaciones de servicios no venden”.

Recalcó que las operadoras por el momento no piensan cerrar “están haciendo mucho esfuerzo porque cuesta mucho por cuestiones técnicas volver a recuperar los mismos niveles”.

Sindicato cierra acuerdos

El ministro Cerdá resaltó la actividad del Sindicato del Petróleo y Gas Privado que está cerrando acuerdos con operadoras para que los trabajadores cobren un salario mínimo de ocho horas más vianda, que les permitirá seguir con un ingreso.

Considera que si la situación continúa así será difícil sostener al sector, la perforación que genera mucho empleo está parada y las estaciones de servicio si no se reactivan, las consecuencias serán graves.

En tanto, las Pymes dijo que están muy preocupadas y viendo como atraviesan el momento, “estaban buscando alternativas con los municipios y el Gobierno Nacional, buscan asegurar los sueldos de la gente y como seguirán, en este sector la preocupación es mucha porque no pueden facturar”.