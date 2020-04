PIDEN QUE SE ANALICEN MEDIDAS PARA EL SECTOR

A una semana de la finalización de la cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno Nacional, el impacto económico en los distintos rubros resultó evidente en Puerto Madryn; con la actividad turística prácticamente suspendida, los mercados de barrio, grandes superficies y estaciones de servicio son los principales segmentos donde se registra una mayor afluencia de clientes.

Por un lado, ante la incertidumbre de que el aislamiento pueda continuar, muchos vecinos y vecinas realizan compras mayores a las habituales, principalmente en comercios de barrio y en supermercados en caso de necesitar financiarse con otros medios de pago, como por ejemplo tarjetas de crédito.

Uno de los circuitos más golpeados por la crisis devenida de la pandemia es el del transporte de pasajeros, precisamente el de los taxistas, donde los choferes auxiliares, que son los que alquilan el vehículo para trabajar diariamente, vieron prácticamente suspendida su actividad.

Caída abrupta

Según indicó el titular de la Asociación de Propietarios de Taxis, Edgar Sandanella, actualmente “estamos recaudando un 30 por ciento de lo que habitualmente recaudamos”, lo que evidencia una caída del 70 por ciento en el nivel de actividad, utilizada por pasajeros que únicamente deben movilizarse por temas esenciales, como sanitarios o laborales.

En otras ciudades como Trelew, la merma fue aún mayor y desde la Asociación de Taxistas reconocieron una caída del 90 por ciento de la actividad.

Los auxiliares, más perjudicados

Asimismo, Sandanella se refirió a la situación de los choferes auxiliares; es decir, aquellos que no son propietarios del vehículo sino que lo alquilan para trabajar y que vieron aún más reducida su fuente de trabajo.

En esta línea, mencionó que “algunos propietarios optamos por trabajar un día cada uno con el chofer, mientras que en otros casos, en lugar de otorgarles el 30 por ciento de la recaudación, se entrega el 50 por ciento” y calificó el escenario como “lamentable”.

Sin auxilio financiero

Por otra parte, explicó que “los 10 mil pesos que otorgaron como subsidio (nacional) es únicamente para quienes no tienen ingresos, por lo que las medidas económicas que se han tomado hasta ahora no han ayudado”, sumando a ello que “no se han tomado medidas a nivel financiero, la semana pasada nos descontaron las comisiones y nos cobraron las tarjetas en los bancos, por lo que estamos en una situación de desastre; arreglándonos como podemos y dándoles la mano que podemos a los choferes, que son los que más padecen la situación; con lo que recaudamos no podemos mantener el auto, es muy lamentable todo esto”.