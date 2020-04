ESTA SEMANA DEPOSITARÍAN A JUBILADOS DEL TERCER RANGO

Esta semana se vencen los plazos legales para que el Poder Ejecutivo de Chubut cancele los sueldos de todos los trabajadores de la Administración Pública correspondientes al mes de marzo. No obstante, siendo ya 6 de abril, aún hay miles empleados estatales que todavía no percibieron sus haberes de febrero.

Fuentes confiables anticiparon a El Diario que el Gobierno analiza depositar el miércoles de esta semana a los jubilados del tercer rango para que puedan cobrar por cajero automático el jueves. Esta será una semana corta por el feriado de Semana Santa, y las gestiones se realizan contra reloj. El anuncio se haría entre lunes y martes para apaciguar el reclamo ascendente de los trabajadores.

Los empleados de la Administración Pública reclaman por la falta de previsibilidad que les dan desde la administración de Mariano Arcioni, recordando que el año pasado existía un cronograma que se publicaba a principios de mes y cada trabajador sabía la fecha exacta en la que iba a cobrar. Lo cierto es que la fecha, los agentes del tercer y cuarto rango no saben todavía cuando cobrarán febrero.

“La situación es caótica”

En este contexto, Santiago Goodman, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), indicó que “la situación es caótica y ya no hay con qué ir a comprar alimentos”.

“El Gobierno pretende que los trabajadores de la educación participemos o interactuemos de supuestas aulas virtuales, pero no hemos percibido nuestro salario”, agregó Goodman.

En tanto que desde el Poder Ejecutivo argumentaron que los ingresos de la Provincia ya están complicados desde hace varios meses, aunque la situación del Coronavirus y el aislamiento obligatorio ha perjudicado a la situación. Asimismo, desde el Gobierno de Chubut remarcaron que esto no sucede solo en el distrito patagónico, sino que son varias las provincias alcanzadas por esta crisis.

Última cancelación

Vale recordar que hasta el momento el Poder Ejecutivo ha transferido la totalidad de los salarios para el primer y el segundo rango, teniendo en cuenta tanto a los agentes activos como a los pasivos.

En tanto que a fines de la semana pasada el propio gobernador Mariano Arcioni anunció que habían transferido el dinero correspondiente al Instituto de la Seguridad Social y Seguros de Chubut para pagar las jubilaciones de aquellos pasivos que cobran hasta 90.000 pesos mensuales.