BALL CONFIRMÓ QUE SI EL PRECIO DEL PETRÓLEO SIGUE BAJANDO, LA PROVINCIA NO PODRÁ HACER FRENTE A SUS COMPROMISOS

La jornada de este lunes sumó aún más preocupaciones a la economía chubutense, teniendo en cuenta que el precio del barril de petróleo se desmoronó considerablemente, llegando a caídas del 300% y con un valor menor a los cero dólares por unidad en Estados Unidos, es decir, con valor negativo. Si bien se trató de un contrato particular y no fue el crudo tipo Brent, el que se tiene como referencia en la Provincia, es una situación que mantiene alerta a todo el mundo hidrocarburífero.

Esto no es una noticia más en la administración de Mariano Arcioni, teniendo en cuenta que los ingresos por regalías hidrocarburíferas representan un porcentaje considerable en el total de los fondos que recibe Chubut todos los meses.

En este contexto, el economista Facundo Ball, director del Departamento Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, mantuvo una entrevista con El Diario, en la que destacó que esta situación correspondió a un caso particular en Estados Unidos, aunque sí consideró que es perjudicial para las finanzas provinciales la baja del petróleo.

Si bien representantes del Poder Ejecutivo de la Provincia hayan dicho días atrás que Chubut no puede entrar en default porque las regalías hidrocarburíferas funcionan como garantía de la deuda, la realidad marca que si el costo del barril de petróleo sigue bajando, los ingresos por este ítem no alcanzarían para cubrir los compromisos venideros. En caso de que esto ocurra, Chubut podría entrar en default, ya que estaría imposibilitada de cancelar sus pasivos.

“No sabemos cuál es el piso”

En dialogo con este medio, Ball destacó en primer lugar que si bien la situación vivida en la víspera respondió a un caso particular y que no impactó en el petróleo de tipo Brent, la caída del precio del crudo “viene siendo fuerte y todavía no sabemos cuáles el piso. No sabemos cuál es el piso del precio del petróleo, ni cuál es el piso de ninguna variable económica. Todas, creo, no alcanzaron su piso”.

“Esta caída del precio del petróleo tiene efecto en las regalías, lo que no solo tiene un efecto en el ingreso, también tiene efecto en la capacidad del pago de la deuda. Este es el principal problema para las finanzas de la Provincia, porque entramos en una zona de insostenibilidad de la deuda y de no capacidad de repago de los servicios de deuda de acá al futuro”, precisó.

Más problemas a futuro

Además, el economista recordó que “la deuda de Chubut está garantizada con regalías petrolera”, a lo que le sumó que si el petróleo de tipo Brent baja de los 25 dólares por barril no habrá ingresos como para hacer frente al pago de los vencimientos de la segunda parte del año en curso. En caso de que esto ocurriera, la Provincia ingresaría en “una situación de default o de necesidad de reestructurar la deuda, porque no va a poder pagarla”.

“El default es si hay una decisión unilateral de no pagar, lo que puede hacer la Provincia es renegociar la deuda, o hacer una oferta de reestructuración de la deuda”, manifestó el director del Departamento Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

El precio de las naftas

Cada vez que las empresas que se encargan de comercializar combustible en nuestro país aumentaban el precio de sus productos argumentaban que esto se daba por un aumento por el barril de petróleo. Al ser consultado sobre la posibilidad de que ahora haya una merma en el costo de las naftas, Ball no manifestó optimismo al respecto.

“Debería suceder eso. Ahora, el precio del combustible en Argentina está regulado por el Estado. Son otras decisiones y no juega la oferta y la demanda. La lógica del mercado indica que debería bajar”, sostuvo.