LA ADMINISTRACIÓN DE ARCIONI YA PIDIÓ CRÉDITOS DEL FONDO FIDUCIARIO

En el transcurso de esta semana y de la anterior, el Gobierno Nacional anunció que enviará fondos a las administraciones provinciales para que hagan frente a las complicaciones económicas que se están provocando por las medidas de aislamiento obligatorio frente a la propagación del Coronavirus.

En este contexto, ayer se hizo la primera transferencia hacia todos los distritos, según confirmaron desde Casa Rosada. El giro de la víspera fue por 20.000 millones de pesos, aunque se repartió dependiendo la distribución contemplada en la Coparticipación Federal de impuestos, por lo que Chubut recibió 313 millones de pesos. En este sentido, cabe aclarar que el total de los fondos que enviará el Poder Ejecutivo central, en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) alcanza a los 60.000 millones de pesos, de los cuales a Chubut llegarían cerca de 1.300 millones.

Esto fue ratificado por la propia Silvina Batakis, secretaria de las Provincias, dependiente del Ministerio del Interior de la Nación. “(Eduardo) De Pedro instruyó que distribuyamos 20.000 millones de pesos que ya están en las cuentas provinciales”, afirmó la funcionaria nacional. “Estos $ 20.000 millones se distribuyeron conforme al índice de Coparticipación Federal Impositiva”, afirmó, agregando que esto fue alcanzado tras un consenso con los gobernadores.

Programa para la Emergencia Financiera

Vale recordar también que el Gobierno nacional creó el Programa para la Emergencia Financiera Provincial, que tendrá por objeto asistir financieramente a las provincias, mediante la asignación de $ 120.000 millones, la mitad provenientes de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el resto en forma de créditos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.

“Es un programa que se aplicará a partir de dos fuentes de financiamiento: los ATN y la capitalización del Fondo Fiduciario”, indicó Batakis, quien también detalló que “por los Aportes del Tesoro las provincias no deberán rendir cuentas, pero para pedir los créditos del Fondo Fiduciario, deberán acreditar que tienen desequilibrios financieros”.

Próximas transferencias

Los “siguientes $ 40.000 millones se distribuirán de acuerdo evolucione la crisis sanitaria y social”, sostuvo y añadió que “puede ser que este mes haya un refuerzo, aunque por ahí no de la misma magnitud”.

“Esto es algo que lo vamos evaluando permanentemente, porque no hay precedentes de la situación en la que estamos. Entonces la vamos analizando en conjunto con los gobernadores, de acuerdo a la evolución de la crisis en cada provincia”, indicó la funcionaria.

También puntualizó que “la distribución puede ser que vuelva a hacerse por el índice de coparticipación, no se descarta”, pero estimó que “seguramente se agregará alguna cuestión sanitaria o social”.

Créditos del Fondo Fiduciario

Sobre los créditos del Fondo Fiduciario subrayó que “cada provincia tiene que solicitarlo y demostrar problemas financieros”, precisando que “una vez que se evalúa porqué se hace la solicitud, se pide una serie de informaciones para demostrar el desequilibrio financiero que hay”.

Los préstamos serán reembolsados por las jurisdicciones en 36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con un período de gracia hasta el 31 de diciembre próximo; y la tasa aplicable será del 0,10% nominal anual y se calculará sobre el capital ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que elabora el Banco Central. En tanto que los intereses devengados desde cada desembolso se capitalizarán hasta el 31 de diciembre próximo.

“Lo veníamos hablando desde hace un montón, y es que este financiamiento tenía que ser a tasa híper subsidiada”, destacó Batakis, quien indicó que “las provincias pueden enviar desde ahora su pedido, de hecho, Tucumán y Chubut ya lo hicieron”.