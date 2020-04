DEPORTES

El pasado lunes comenzó el Ciclo de Charlas de Deporte Social organizado por las Subsecretarias de Deporte y Educación de la Municipalidad de Puerto Madryn.

Luego de tratarse temas como iniciación al deporte, género y deporte, deporte adaptado, entre otras temáticas. La actividad continuará desde el martes, con la exposición de Florencia Ibarra, ex jugadora de la Selección Argentina de Handball, denominada “La Evolución del Deporte”.

Siguen las charlas vía Zoom

La Municipalidad de Puerto Madryn, a través de las Subsecretarías de Deporte y Educación, suma nuevas disertaciones al Ciclo de Charlas de Deporte Social denominada “Aprendé desde casa”, que comenzó el pasado lunes.

Las actividades, que son abiertas al público en general y con una duración estimada de 40 minutos, se dictan a través de la aplicación Zoom. Los interesados, podrán inscribirse y asegurar su participación vía correo electrónico escribiendo a pmyeventos@gmail.com, donde se aseguró su cupo y se compartirá la invitación para sumarse a la reunión virtual.

El uso de distintas plataformas online, a través de sus aplicaciones, redes sociales y aulas virtuales, se ha transformado por estos días en una herramienta sumamente útil en las que se ofrecen contenidos pedagógicos así como diferentes actividades durante las semanas de aislamiento.

Ante esto, desde las Subsecretarías de Educación y Deportes, se organizaron nuevas charlas que empezarán el martes de la semana próxima y en las que se hablará sobre Género, Discapacidad, Entrenamiento y Tercera Edad.

Hablará una “Kamikaze”

El dia martes 14 de abril, se desarrollará la charla denominada “La Evolución del Deporte” girará en torno a Género y Deporte, a cargo de Florencia Ibarra, ex capitana de las Kamikazes, equipo argentino de handball.

En tanto, el miércoles 15 habrá un espacio dedicado a la Tercera Edad con el equipo de Deportes de la Subsecretaría desde las 10.30. Luego, a partir de la 11.30, será momento de hablar sobre Entrenamiento. La charla “Entrenar sin mirar a quien” será dictada por el profesor Pablo Bravetti, actualmente preparador físico del plantel superior de Deportivo Madryn, y un reconocido profesional de la actividad.

Continuarán el jueves 16 con Deporte para personas con discapacidad y estará a cargo de la profesora Silvia Rivitti a partir de las 11:30 horas.

Para el viernes 17, se organizó una doble actividad, primero con el espacio dedicado a la Tercera Edad a las 10:30 horas, coordinada por el equipo de Deportes de la Subsecretaría. Mientras que la restante, a las 11:30 horas, cuyo nombre es “Stand Up como estilo de vida”, será dictada por Lucas Correa, ex integrante de la Selección Argentina de la especialidad y coach de atletas. Actualmente, compitiendo en el campo internacional.

Estas charlas se podrán seguir a través de la aplicación Zoom y tienen cupos limitados.