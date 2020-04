CHUBUT SE ENCUENTRA EN EL SEPTIMO LUGAR, SEGÚN UN ESTUDIO

12:11 am

Tras más de un mes de aislamiento social preventivo y obligatorio, el gobierno nacional analiza alternativas para modificar las condiciones y, en los casos en los que sea posible, flexibilizar o sumar excepciones. En este contexto, puso en manos de los gobernadores la tarea de determinar en qué lugares podría avanzarse hacia la incorporación de actividades o algún tipo de cuarentena comunitaria.

Esto implicaría que, por ejemplo, una comunidad quede aislada para la llegada de personas. Pero que puertas adentro se recuperen poco a poco actividades tradicionales.

Mientras se evalúan estas alternativas, la consultora Abeceb realizó un estudio en el que se analiza cuáles son las provincias que tienen mejores herramientas en base a cuatro factores: el avance del coronavirus, la estructura sectorial, el riesgo de ingresos de la población y su necesidad de recursos. En ese trabajo, Chubut aparece en séptimo lugar respecto a sus posibilidades de abrir progresivamente su aislamiento.

En base a estos factores, el estudio determinó que Entre Ríos, Jujuy, Catamarca, Formosa y La Pampa, son las que cuentan con mejores condiciones para avanzar con una flexibilización gradual, según detalla el informe. A contramano, las que están más alejadas son Tierra del Fuego, Buenos Aires, Córdoba, Neuquén y Ciudad de Buenos Aires.

El estudio realiza algunas aclaraciones sobre cada uno de los factores tomados en cuenta. Sobre el primero, el avance del virus y las condiciones poblacionales, detalla que los principales indicadores son dos: la tasa de contagio y la concentración poblacional.

En cuanto a la estructura productiva, en el actual contexto se ven favorecidas aquellas que cuentan con más actividades esenciales o que pudieron mantener su producción. Por ejemplo, las que tienen producción agropecuaria o mayor porcentaje de empleo público. Del otro lado, las provincias con más actividades industriales y especialmente las petroleras son las más complicadas en este escenario.

El tercer punto, asociado a los ingresos de la población, identifica que los grandes centros urbanos tienen más problemas, por su elevada informalidad y baja proporción de empleo público, con excepción de la ciudad de Buenos Aires.

El último factor se detiene sobre la situación fiscal: aquellos distritos más dependientes de los recursos de Nación tienen menos incentivos para recuperar la actividad provincial, ya que influirá menos en la situación económica.

Las estrategias

Mientras tanto, los gobiernos provinciales continúan tomando medidas en sus distritos. En Jujuy se autorizó la realización de actividad física en espacios públicos. A partir de mañana, los jujeños podrán salir a caminar o a correr. Deben hacerlo con barbijo, de manera individual y respetando la distancia social.

Habrá además un esquema de circulación según número de DNI y estará habilitado de 8 a 20 horas. Al anunciarlo, el gobernador Gerardo Morales rescató que desde hace 17 días la provincia no registra ningún caso positivo nuevo de coronavirus.

Mientras tanto, en Formosa se habilitó la construcción privada, con hasta diez trabajadores por obra. Junto con Catamarca es una de las dos provincias que continúa libre del virus.

A contramano, Gustavo Melella anunció que en Tierra del Fuego continúa la cuarentena sin las excepciones que se habilitaron en otros distritos. Igualmente, analiza alternativas para que se puedan incorporar actividades productivas.

En la misma línea apunta el tucumano Juan Manzur. A pesar de que desde hace nueve días no hay nuevos casos, aseguró que no se flexibilizará el aislamiento porque Tucumán “es una provincia pequeña y muy densamente poblada”. (Fuente: Cronista)