DEPORTES

Las medidas de aislamiento social y preventivo para la propagación del COVID-19, las instituciones deportivas no están desarrollando sus actividades normales, pero si, se han plegado a diversas campañas de recolección de donaciones.

Este es el caso del Club Andino Puerto Madryn, que junta elementos para quienes más lo necesiten.

El club de Escalada reúne esfuerzos

El Club Andino Madryn, ante las medidas de aislamiento social y preventivo para la no propagación del COVID-19, no puede desarrollar, tal como diversas instituciones deportivas del país, sus actividades de manera normal.

La institución que dicta Escalada Deportiva entre otras disciplinas, ha decidido sumarse a las campañas de recolección de donaciones para los vecinos madrynenses que más lo necesitan.

El club de Escalada continúa con la cadena solidaria de alimentos voluntaria y donaciones para las familias más necesitadas; destacándose que por estos días, están brindando su acompañamiento a más de 75 familias.

Desde alimentos no perecederos, hasta artículos de limpieza, ropa y diversos elementos que sirvan para donar, son bien recibidos de lunes a viernes entre 17 y 18 horas en la institución ubicada en 25 de Mayo 476.