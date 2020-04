LA NORMATIVA YA ESTÁ VIGENTE

MADRYN – El titular del área de Prevención y Protección Ciudadana de Puerto Madryn, Luis Báez, se refirió a la metodología de trabajo municipal que se coordina entre distintas áreas, entre ellas la fuerza pública, para garantizar el cumplimiento de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio que rigen en todo el país y que se extenderán hasta el 10 de mayo.

Sobre los controles, explicó que “desde el punto de vista municipal, la tarea que han hecho Protección Civil y Tránsito es concientizar a través de los altavoces; no ha habido un contacto directo con las personas, que sí lo han tenido las fuerzas de seguridad, donde ha habido problemas para que puedan someterse a lo que disponía la normativa”. Sin embargo, “eso ha cambiado”, continuó, agregando que ahora “se trabaja con más criterio, en el sentido de que se le aconseja a las personas que, si no tienen alguna tarea indispensable para realizar, vuelvan a sus casas” y que “en caso de ser reincidentes, se les labrará el acta pertinente y se las pondrá a disposición del Juzgado Federal”.

Lineamientos

En el mismo sentido, Báez explicó que “a la Policía le han bajado lineamientos claros con respecto a que primero se anoticia a la persona; si la misma no está haciendo alguna tarea de las consideradas esenciales como ir a la farmacia, a la panadería o la estación de servicio, si no lo puede justificar, se lo invita a que vuelva a su domicilio particular”, sumando a ello que “en el caso de que la persona sea reiterativa en este tipo de conductas, se la pone a disposición de la Justicia Federal”.

Prevención

“Nuestra tarea es netamente preventiva”, remarcó el titular de Prevención y Protección Civil, señalando que “tanto los integrantes de las fuerzas como nuestros empleados municipales están muy expuestos al trato con la gente, por eso se han explicado una serie de medidas, como por ejemplo el necesario desplazamiento de dos metros para la entrevista con la persona, el uso de barbijo y de guantes, los cuales les hemos proveído para cuando cuándo manipulan algún documento u objeto en particula”.

Notificaron a los comercios

Báez sostuvo además que el Intendente “nos pidió presencia, evitar las aglomeraciones en lugares como bancos y similares, ser atentos con la gente y disponer que se cumpla con la distancia de los dos metros” y recordó que “a partir de este lunes, ya empieza a funcionar la normativa determinada por Ordenanza; en comercios se obligará tanto a empleados como a clientes el uso de barbijo y tapaboca; si bien es obligatorio desde el sábado, ya estuvimos notificando a los comerciantes para que tengan en cuenta este tipo de medidas”.

Por último, indicó que “el comerciante puede no venderle el producto al cliente que no cumpla con la disposición” y que, en caso de incumplimiento, “las sanciones van a ir hacia el comerciante o empleado que no haga cumplir o no cumpla este tipo de medidas”.