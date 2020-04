CAME ALERTÓ POR LAS CONSECUENCIAS DEL AISLAMIENTO OBLIGATORIO EN LAS PYMES

Sin lugar a dudas quienes más están sintiendo negativamente el aislamiento obligatorio son aquellos comercios que dependen del flujo de personas por la vía pública. Esto alcanza, lógicamente, a los mercados más pequeños. De hecho, en marzo las ventas en los comercios minoristas se redujeron un 49%, como consecuencia de las medidas de seguridad que se tomaron en todo el país para intentar frenar la propagación del Coronavirus, lo que produjo que sólo fueron 19 días de actividad plena en los locales físicos.

Según el útlimo relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), marzo “fue un mes atípico, con 19 días de actividad ya marcada por el Covid-19 y 12 días en cuarentena. En ese contexto, las ventas cayeron 48,7% anual en el mes, medidas a precios constantes”.

En base a las proyecciones realizadas por la entidad que nuclea a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), “por cada día de aislamiento preventivo en marzo el comercio minorista perdió ventas por 10.360 millones de pesos”.

En este marco, solo el 24% de los negocios pudo cubrir la totalidad de sus cheques y el 74% de las pymes cree que una vez finalizada la cuarentena tardarán más de cinco meses en volver a la normalidad.

La medición de CAME abarcó a un total de 1100 negocios de todo el país, que fueron relevados entre el miércoles 1/04 y el viernes 10/04 por un equipo de 30 encuestadores localizados en las capitales del país, Gran Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Las ventas estuvieron muy marcadas por la restricción de circulación de gente y luego la cuarentena que obligó a cerrar a gran parte de los rubros”, señaló la entidad en un comunicado, en el cual también señalaron que las líneas de ayudas y crédito anunciadas por el gobierno “no terminan siendo un gran aliciente para los comercios PyMEs”.

En el caso de las líneas de préstamos al 24%, el 71% de los comercios relevados dijo que no las solicitó, “en buena medida porque no creen que las consigan o les parecen costosas”. “Más expectativas hay en las ayudas para pagar salarios: el 45% de las pymes consultadas planea solicitarlas”, agregó la entidad.