HISTORIAS CURIOSAS PARA CONTAR EN DÍAS DE LLUVIA

Por Javier Arias

javierarias@eldigito.com

El otro día estaba haciendo zapping y sentí un deja vu un tanto extraño. Sí, ya sé que de por sí la sensación de deja vu es extraña, por eso, lo que sentí mirando el televisor fue sumamente, y si se quiere, doblemente extraño. Me quedé mirando la imagen congelada en la pantalla y no entendía de donde provenía la confusión hasta que de reojo vi la otra pantalla, la pantalla de la computadora. Las dos eran iguales. Y no es que estuviera viviendo una escena de una mala película de terror ni que hubiera caido en un agujero negro que me indujo a una paradoja espacio temporal. No, nada más cotidiano como que en el noticiero estaban hablando de la imagen que usa el sistema operativo Windows XP como fondo de pantalla. Sí, esa de la colinita verde con esas nubes que parecen pintadas.

El caso es que esa imagen tiene nombre y todo, se llama “Bliss”, en inglés “gozo o felicidad” y la eligieron como la imagen más vista en toda la historia, voluntaria o involuntariamente. Cuando uno creía que era la foto de Marilyn sosteniendose la pollera, o la de Chaplin con el bastón, o la bendita esa de los soldados norteamericanos clavando la bandera en vaya uno a saber donde, nones, la imagen que más retinas a calado, o que más veces lo ha hecho –que no es lo mismo, pero tampoco nos vamos a poner a discutir por estas pequeñeces- es la que eligió la gente de Bill Gates para honrar a su sistema operativo estrella.

El agraciado autor de dicha foto es un fotógrafo estadounidense de nombre Charles O’Rear, quien trabajó por más de veinticinco años para National Geographic, especializando su labor en vinos y viñedos, viendo su obra publicada en siete libros sobre el tema y ofreciendo sus producciones en Corbis, uno de los sitios de internet más importantes de fotografía, que da la casualidad –o no- pertenece también al bueno de Bill Gates.

El caso es que Charles, hace casi quince años, en 1995, mientras circulaba por una carretera del estado de California, al este del valle de Sonoma, vio ese paisaje y sin dudarlo, con una cámara de formato medio tomó una de las fotos más conocidas del mundo, bueno, él no lo sabía en ese momento.

Es que más allá de su masivo uso y de la muy posible intervención de programas de retoque, esa imagen es especialmente bonita, una extensa y suave colina de verde cesped, recortada por un cielo azul intenso, jaspeado de copos de nubes blancas. Paisaje idílico que Charles captó en forma totalmente inocente, y completamente única. Única porque ese paisaje nunca había sido así, ni volvería a serlo. El caso es que esos colores paraisíacos se debían paradógicamente a un pequeño desastre, es que esa colina del Valle de Napa, eternizada en una alfombra esmeralda por O’Rear suelen estar cubiertas de vides, pero en la primera mitad de los noventa una plaga de filoxera obligó a eliminar gran parte de las cepas, cambiando el paisaje temporalmente al plantar sólo hierba y así regalarle a Charles su toma idílica.

Acá podríamos hacer un pequeño paréntesis y decir que la mentada filoxera es un pequeño insecto, parásito de la vid y está considerada como la plaga más global, devastadora y decisiva de toda la historia de la viticultura mundial. Es que ningún evento, plaga o enfermedad, tiene su misma capacidad de propagación tan rápida y actualmente está presente en todos los continentes, siendo, estimado y atento lector, un claro ejemplo de la intervención del hombre como factor clave en la dispersión de las plagas.

Pero hoy ya pasó la crisis de los viñedos de esa zona de Estados Unidos, las uvas volvieron a nacer y engrosar los bolsillos de las bodegas californianas a las tierras y la imagen celestial tiene un aspecto muy diferente.

Ahora se abrió la discusión sobre si la foto actual es más linda que la de 1995, si es más natural o melancólica, o cuál es más natural o cuál es más retocada, la cosa es que para gustos, como dicen, no hay nada escrito,

Nota del autor: Información recogida de las páginas http://www.alpoma.net, http://www.tuexperto.com, http://alt1040.com, http://entomologia.rediris.es y http://jomis.lacoctelera.net