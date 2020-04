EL MUNICIPIO ENTREGÓ ALIMENTOS EN LOS HOGARES

El Municipio encara un operativo de asistencia en el marco de las consecuencias sociales que produce la cuarentena, con una gran cantidad de trabajadores autónomos o informales que desde hace más de 15 días no pueden realizar sus labores.

“Esta situación mundial ha generado consecuencias sin precedentes en este siglo. La cuarentena preventiva y obligatoria nos ha ayudado a que aún no tengamos casos en Chubut, pero las consecuencias sociales se notan. Tenemos muchas familias que no pueden trabajar y desde el Municipio nos estamos haciendo cargo”, enfatizó el intendente, Juan Pablo Luque.

Durante el fin de semana, los empleados municipales del Ente Comodoro Deportes trabajaron embolsando 4 mil bolsones con alimentos de la canasta básica. La mayoría de ellos ya pudieron ser entregados a las familias previamente relevadas por distintas áreas municipales, las asociaciones vecinales y centros de jubilados. El objetivo es asistir a todas las personas que momentáneamente, en este contexto, no pueden salir a trabajar para sostener a su familia.

En este sentido, Luque reconoció que “el Municipio también está sufriendo las consecuencias del aislamiento. Se recaudó solo un 10% de lo que se recauda en un mes habitual y eso se va a sentir. Afortunadamente tenemos las cuentas ordenadas y eso nos permite en este momento contener a las familias comodorenses que más lo necesitan”.

Gestiones y trabajo mancomunado con instituciones

En el marco de la preocupación por la situación social, y con el objetivo de afianzar el trabajo en conjunto con las instituciones, el intendente se reunió este viernes con referentes de Cáritas Comodoro Rivadavia y con el auxiliar del Obispo.

La entidad católica se encuentra llevando asistencia domiciliaria puerta a puerta a las personas que así lo requieran, y se planteó continuar con una acción coordinada con la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia.

Desde Cáritas, la vicepresidenta, Eugenia Morobio, destacó que “fue una reunión muy positiva donde pudimos ampliar el panorama que se vive en la ciudad. De esta manera, si todos trabajamos en red y compartimos datos, todo va a ser mucho más sencillo».

Asimismo, explicó que «todo lo que estamos haciendo queremos hacerlo puerta a puerta. Que nadie tenga que salir, ni el que dona, ni el que recibe. Cada comunidad parroquial tiene a las familias a las que asistía y las nuevas familias que se van sumando, las vamos a cruzar con el Municipio”.